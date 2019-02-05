Глеб Никитин и директор Института актуальной экономики Никита Исаев обсудили развитие Нижегородской области

Директор Института актуальной экономики Никита Исаев посетил столицу Приволжья по приглашению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, озвученного в эфире Первого канала. По информации пресс-службы областного правительства, стороны обсудили развитие Нижнего Новгорода и области.

Директор Института актуальной экономики приехал по приглашению губернатора Нижегородской области.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В ходе встречи глава региона отметил значение экспертной оценки общественного диалога для эффективного решения проблем.

- Любая критика и дополнительный акцент на проблемах, которые волнуют жителей, всегда помогают, - считает Никитин. - Мы уже обсудили важнейшие проблемы в ходе подготовки Стратегии развития региона, но всегда открыты для новых мнений.

Стороны обсудили развитие Нижнего Новгорода и области.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В свою очередь Никита Исаев заявил, что своей задачей видит налаживание качественного диалога, на который обращают внимание сами нижегородцы.

Так, губернатор и директор Института актуальной экономики затронули тему помощи обманутым дольщикам. Здесь Никитин вспомнил проект по выкупу инженерных сооружений в ЖК «Окский берег», который находится на завершающей стадии.

- Благодаря этому возможно привлечь около 560 миллионов рублей, что позволит уже в 2019 года достроить ряд домов, - сказал глава региона.

Зашел разговор и о молодежной политике. По словам Исаева, магистральной проблемой для всей страны являются отток населения и отсутствие социальных лифтов.

- Нижний не является основной проблемной точкой. Фиксируете ли вы подобную проблему? Как этот вопрос решается? - поинтересовался эксперт у губернатора.

Директор Института актуальной экономики приехал по приглашению губернатора Нижегородской области.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Глеб Никитин ответил, что площадок много не бывает и область готова рассмотреть все предложения. Вместе с тем есть Совет по делам молодежи при губернаторе. Некоторые инициативы молодых людей уже реализованы, например, фестиваль «Высота». В планах привлекать ребят к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

- Одним из важнейших начинаний является запуск программы «Команды правительства», в рамках которой проводятся открытые конкурсы на важнейшие управленческие должности. На портале программы сейчас зарегистрированы более 11,5 тысячи человек, большинство из них молодежь, - подчеркнул глава региона.

Однако ключевым документом, определяющим движение вперед, по словам Никитина, станет Стратегия развития Нижегородской области.