«ЛУКОЙЛ» поздравил руководство «Волжского берега» с пятилетним юбилеем

Праздничный концерт в честь пятилетия со дня открытия физкультурно-оздоровительного комплекса «Волжский» состоялся 1 февраля 2019 года. В рамках мероприятия наградили лучших спортсменов за отличные результаты в своих видах спорта: им вручили грамоты и медали, изготовленные специально к празднику.

- ФОК наш - родной, близкий. Мы без него, наверное, уже сейчас жить не можем. Всех - с праздником, юбилеем! – поздравил тренерский коллектив и спортсменов глава города Кстово Михаил Гоголев.

«Волжский берег» стал 27-м физкультурно-оздоровительным комплексом в Нижегородской области, который построили по областной программе. Его открыли в 2014 году, на два года раньше запланированного срока, благодаря организационной и финансовой поддержке Компании «ЛУКОЙЛ».

- По графику данный ФОК должен был сдаться в 2016 году. Благодаря Компании «ЛУКОЙЛ», совместными усилиями, было принято решение о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в 2013 году, и в начале 2014 года физкультурно-оздоровительный комплекс у нас появился, - отметил директор ФОК «Волжский берег» Олег Клешнин.

- Уже прошло пять лет с момента открытия центра «Волжский берег», за эти годы тысячи кстовчан получили возможность заниматься спортом, водить своих детишек в секции, а также получить эмоции от проведенных мероприятий. Мы рады, что при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» создана такая уникальная площадка для занятия многими видами спорта, - подчеркнул заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Физкультурно-оздоровительный комплекс имеет большую социальную значимость для города Кстово и Кстовского района. С его открытием значительно выросла численность жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. При ФОКе работают группы здоровья, секции по хоккею, фигурному катанию, гимнастике, баскетболу, волейболу. Особой популярностью у населения пользуются тренажерный зал и бассейн.