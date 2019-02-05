Ирина Прохорова: «Книга обязательно одержит победу над новыми медийными технологиями»

- Давайте поговорим о премии. В этом году Нижний Новгород впервые имеет к ней прямое отношение. Как вы оцениваете эту премию за все те годы, что она существует?

- Мы создавали премию «НОС» в 2009 году, тогда как раз был двухсотлетний юбилей со дня рождения Гоголя. Это очень красиво совпало, поскольку Гоголь современный и социальный писатель. Уникальность премии в том, что сейчас век демократизации знаний, доступа к информации. На наш взгляд, надо было демократизировать сам институт премии. Многие из них проходят закрыто, и непонятно, как именно принимаются решения. Жюри просто выходит и представляет победителя.

А нам же кажется, что разговор о литературе важнее даже конечного результата. Поэтому наше жюри выбирает шорт-лист и победителя в открытых дебатах, сидя перед публикой. Я считаю, что это прекрасно, потому что разговор о литературе должен быть не менее увлекательным, чем сама литература. Мы знакомим зрителей с большим количеством интересных текстов.

К сожалению, долгие годы публичных полемик даже быть не могло, отсюда и есть проблема языка. Все дебаты и обсуждения проходят в Москве и Красноярске. Но нам показалось, что надо вовлекать людей, чтобы это не ограничивалось двумя городами. Поэтому появилась идея: сделать, так скажем, «дочернюю» премию в Нижнем Новгороде, где будут свои дебаты, свое жюри и свой победитель. И последняя премия показала, что нижегородцам это интересно, идея правильная, зал реагировал бурно.

- Есть мнение, что культурные деятели оказываются в информационном пузыре и не представляют аудиторию, в которой работают. И ваша премия позволяет посмотреть читателям в глаза. Для вас в этом плане были сюрпризы? Вы удивились этой аудитории?

- Я хорошо отношусь к читателю. У нас осталась удивительная традиция: считать, что люди ничего не понимают, или банализировать все. Мне кажется, в наше время есть положительный момент, когда лицемерие исчезло, чтение стало личным делом. У людей часто бывает богатый жизненный опыт, и они вполне могут понимать сложные тексты и лучше в них разбираться, чем какой-нибудь дипломированный критик. Лишь бы был доступ к литературе, а дальше читатель сам все поймет и разберется.

- В этом году московское жюри полностью состоит из женщин. И в списке появилось больше книг, написанных женщинами. Это объективно, на ваш взгляд?

- Я бы сказала, что сегрегации в отношении женщин-авторов давно не существует. Женщины давно в литературе. Я не думаю, что в списке, который есть у основного жюри, больше женщин, потому что в жюри женщины. А вообще, каждый год очень разный. Просто появилось много интересных текстов, которые поднимают проблемы женщин. Когда женщина описывает свое собственное существование и проблемы, как девочки справляются со многими вещами. Мне кажется, в этом году этот голос проявился, члены жюри этот неожиданный тренд почувствовали. Литература очень динамично развивается, и мы это улавливаем.

- Как вы думаете, могут ли такие премии привлечь новых читателей?

- Конечно, но чтение – социальный институт. Это не просто, когда вы лежите и читаете. Уже очень давно сложилась мощная инфраструктура донесения информации до читателя: газеты пишут, книжные магазины приближаются к людям. Мы видим, что во всем мире идет новый ренессанс библиотек, книга, вступая в соперничество с новыми медийными технологиями, безусловно, одержит победу. В этом я не сомневаюсь. Если нет хороших библиотек и магазинов, куда приятно ходить, то никакого нового читателя не будет. Премия не решает всех проблем, но она – один из механизмов привлечения людей к чтению.