Афиша Нижнего Новгорода с 6 по 13 февраля: «Алые паруса», Стас Михайлов и триллер «Рассвет»

СПЕКТАКЛИ

Большова и Баринов. «Алые паруса»

«Алые паруса» - невероятно трогательная и романтичная повесть-феерия Александра Грина, которая уже многие десятилетия не теряет своей актуальности для читателей разных возрастов. За почти век своего существования она стала символом непоколебимой веры в настоящую любовь, свои идеалы и мечту.

В День всех влюбленных звезды театра и кино Анна Большова и Валерий Баринов прочтут по ролям одну из самых прекрасных и искренних историй о любви. В программе концерта прозвучит музыка Александра Глазунова и Микалоюса Чюрлениса в исполнении Симфонического оркестра филармонии под управлением Александра Скульского. (6+)

14 февраля, 18.30

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп. 2; тел. 439-11-87

Билеты: 600 - 2000 рублей

«Дятел» в постановке Александра Сучкова

Премьера нового спектакля режиссера «Маленького театра» Александра Сучкова состоялась в октябре 2018 года. У главного героя Саши Семенова есть все, что, казалось бы, нужно для счастья: высокооплачиваемая работа, семья, друзья, собственная квартира. Однажды его «идеальный» мир рушится. Молодой человек переживает некий инсайт и понимает, что все, что с ним было и есть, - ненастоящее, что он находится в плену у иллюзий. Он задается вопросами: «Кто я?», «Зачем я?», и пробует обрести подлинный смысл своего существования. Но сделать это не так-то просто. (18+)

В ролях: Никита Чеботарев, Антон Парамонов, Алена Баранова, Евгений Пыхтин, Ольга Бакулина, Екатерина Беляева и Андрей Хозяев.

16 февраля, 18.00

Центр театрального мастерства, ул. Варварская, 32; тел. 413-44-06

Билеты: 500 рублей

Максим Аверин в спектакле «Там же, тогда же»

В феврале нижегородцев ждет спектакль по пьесе Бернарда Слэйда SameTime, NextYear. Однажды в маленькой гостинице встречаются двое. Так начинается роман, который длится четверть века. Меняется политический строй, социальные статусы, материальное положение, рождаются и взрослеют дети. Постоянно лишь одно: они встретятся в следующем году в том же месте. Всего один раз в году, и каждый раз именно эти сутки помогают им прожить до следующей встречи. Каждый год, непременно там же и тогда же. (12+)

В ролях: Максим Аверин и Анна Якунина.

11 февраля, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 2800 - 3300 рублей

КОНЦЕРТЫ

Петр Дранга с оркестром

Эта уникальная праздничная программа будет показана только в нескольких городах. В сопровождении камерного оркестра прозвучат известнейшие мировые композиции в современных стильных аранжировках, а также авторские произведения Петра. Многие композиции будут исполнены впервые.

Петр Дранга не только лучший и самый известный мастер аккордеона, он настоящий мультиинструменталист. Он мастерски играет на клавишных, гитаре, ударных. Несколько лет Петр серьезно сотрудничает с известным американским лейблом как вокалист. На концерте музыкант исполнит несколько песен, ставших хитами в США. Как всегда, живое общение с публикой, любимые композиции, танцевальные треки и искрометный юмор сделают программу динамичной, яркой и фееричной. (6+)

12 февраля, 19.00

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп. 2; тел. 439-11-87

Билеты: 1400 - 3000 рублей

Стас Михайлов: «Ты и я»

Любимец публики, кумир миллионов, один из самых харизматичных артистов нашей эстрады вновь в нашем городе и с новой концертной программой, которая называется «Ты и я».

Каждое выступление Стаса Михайлова не похоже на предыдущее, ведь любой концерт певец выстраивает, находясь прямо на сцене, общаясь со зрителями в перерывах между песнями. Благо репертуар заслуженного артиста РФ обширен: от медленных, инструментальных песен о жизни и предназначении человека на Земле до зажигательной польки; от лирических любовных романсов до веселых, танцевальных композиций.

«Ты и я» - это программа праздника и хорошего настроения, это ода жизненному пути каждого человека со всеми его невзгодами и радостями, красотой, верой, надеждой и любовью: «Самый твой лучший день стучится в дверь, самый твой лучший день с тобой, поверь». (6+)

11 февраля, 19.00

Театр оперы и балета им. А. С. Пушкина, ул. Белинского, 59; тел. 428-50-56

Билеты: 3300 - 5800 рублей

Мендельсон. Элгар

Нижегородская филармония приглашает на концерт в рамках программы Минкульта РФ «Всероссийские филармонические сезоны». Зрителей ждет Симфония № 5 («Реформационная») Мендельсона ре минор, соч. 107 и Концерт для скрипки с оркестром си минор, соч. 61 в исполнении Академического симфонического оркестра. Солист - лауреат международных конкурсов Айлен Притчин, скрипка (Москва), дирижер - лауреат международных конкурсов (Максим Емельянычев (Москва - Нижний Новгород). (6+)

22 февраля, 18.30

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп. 2; тел. 439-11-87

Билеты: 800 рублей

Классическая гитара в Нижнем

Гитара - инструмент, близкий человеческому голосу, обладающий тембровыми красками, которых нет ни у одного из инструментов. Звучание гитары - это всегда беседа наедине, сколько бы зрителей не присутствовало в зале.

Нижний Новгород является одним из самых ярких гитарных центров России. Нижегородские исполнители на классической гитаре много концертируют, неизменно собирая полные залы по всему миру. В концерте прозвучат произведения российских, испанских, аргентинских композиторов, и даже «Времена Года» Чайковского в переложении для гитары поразят особой трогательностью и проникновенностью.

В концерте принимают участие лауреаты российских и международных конкурсов. (6+)

10 февраля, 13.00

Нижегородская консерватория им. М. И. Глинки, ул. Пискунова, 40; тел. 419-43-45

Билеты: 300 рублей

«Волшебство в музыке»

Волшебство не так уж часто встречается в жизни, но все же встречается! И уж точно, без доли преувеличения, оно в полную силу проявит себя на очередном концерте просветительского абонемента для школьников «Профессор Знайка» «Волшебство в музыке». Нижегородский русский народный оркестр исполнит произведения, которые уже не первое столетие признаются подлинно волшебными в самом буквальном смысле. Например, в скерцо «Ученик чародея» французского композитора Поля Дюка музыка рисует злоключения ученика колдуна, который, пока колдун отлучился, оживляет на свое горе метлу. А в «Похвале пустыне» Римский-Корсаков под пустыней имеет в виду бескрайний лес, полный шорохов, шумов и собственной мистически-таинственной жизни.

В роли профессора Знайки выступит артист Нижегородского театра «Вера», лауреат театральной премии «Нижегородская жемчужина» Дмитрий Суханов. (0+)

10 февраля, 16.00

Центр культуры «Рекорд», ул. Пискунова, 11; тел. 419-47-16

Билеты: 300 рублей

КИНО

УЖАСЫ, ТРИЛЛЕР (РОССИЯ)

«Рассвет»

У главной героини при загадочных обстоятельствах погибает брат. Девушку начинают преследовать реалистичные кошмары, и она отправляется в институт сомнологии, где ее вместе с другими пациентами погружают в совместное осознанное сновидение. Но после наступления рассвета они проснутся совсем в другой реальности, которая страшнее любого кошмара…

Режиссер Павел Сидоров. В ролях: Оксана Акиньшина («Сестры», «СуперБобровы»), Александра Дроздова, Александр Молочников («Пушкин», «Блокбастер»), Анна Слю, Олег Васильков, Кузьма Котрелев и другие. (16+)

С 31 января в сети кинотеатров «Синема Парк», тел. 8-800-700-01-11 (звонок бесплатный)

Билеты: уточняйте по телефону

ТРИЛЛЕР (ЮАР, США)

«Клаустрофобы»

Получив от таинственной организации приглашение пройти квест, победитель которого получит солидную сумму, шестеро незнакомых между собой людей решают попытать удачу. Но совсем скоро им становится понятно, что их выбрали для игры не случайно, задания не такие безобидные и им грозит вполне реальная опасность, а ставка в игре - их собственные жизни. (16+)

Режиссер: Адам Робител. В ролях: Тейлор Рассел, Логан Миллер, Джей Эллис, Тайлер Лабин, Дебора Энн Уолл, Ник Додани, Йорки ванн Вагенинген, Корнелиус Джини-мл., Рассел Кроу, Барт Фаш.

С 7 февраля в кинотеатре «Синема РИО», Московское шоссе, 12; тел. 211-27-27

Билеты: уточняйте по телефону

ВЫСТАВКИ

«Театральный портрет»

Авторская выставка фотохудожника Ирины Гладунко открылась в Государственном литературно-мемориальном музее Н. А. Добролюбова. Экспозиция открыла цикл мероприятий, посвященных Году театра в России.

Вниманию нижегородцев представлены портретные фотографии артистов Нижегородского театра оперы и балета А. С. Пушкина, Нижегородского театра драмы имени А. М. Горького, а также московских и петербургских актеров и режиссеров. Всего в экспозиции - 27 работ. Каждая фотография раскрывает образ артиста и дает возможность прочувствовать эмоции зрителя.

Помимо сценических портретов, на выставке представлены фотографии артистов вне стен театра. В этих снимках в полной мере раскрывается процесс сотворчества модели и фотохудожника.

Ирина Гладунко живет и работает в Нижнем Новгороде. В ее портфолио - репортажи со спектаклей санкт-петербургских театров, театра Российской Армии, театра Романа Виктюка, балета имени Моисеева и ряда нижегородских театров. Она победитель всероссийского фотоконкурса Гете-института «Моя Германия в объективе» в 2013 году, лауреат конкурса фотографий к 310-летию Санкт-Петербурга «Петербург в объективе молодых» в спецноминации «Портрет музыки» и победитель международного фотоконкурса «5-я стена» в номинации «Драматический театр» в 2015 году. (0+)

По 24 февраля

Литературный музей Н. А. Добролюбова, Лыкова дамба, 2а; тел. 433-53-89

Билеты: уточняйте по телефону

«Свобода творчества»

Шестая выставка социокультурного проекта открылась в НГВК 31 января. Первая «Свобода творчества» открылась в 2014 году. 80 авторов из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Городца, Сарова и других городов области представили 247 своих работ. Идея создания экспозиции работ художников «без диплома» вызвала большой ажиотаж. Для многих художников участие в проекте стало началом новой творческой жизни, стимулом к развитию.

Любая выставка художников-любителей вызывает у зрителей бурю самых разнообразных эмоций. В произведениях художников-самоучек зрители встречаются с особенным эмоциональным отношением их создателей к изображаемым явлениям и предметам. Это особый мир, где наивность и непосредственность восприятия становятся своеобразными эстетическими качествами. В каждой работе - скрытый внутренний подтекст. Каждое произведение - это настроение, результат жизненного опыта и работы богатого воображения, свободного от шаблонов в искусстве. (6+)

К шестой выставке проекта количество участников (150 человек) увеличилось почти в два раза, как и количество работ. Около 500 произведений было отобрано на выставку.

По 23 февраля

Выставочный комплекс, пл. Минина и Пожарского, 2/2; тел. 439-09-71

Билеты: уточняйте по телефону