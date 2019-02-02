Автобус врезался в легковой автомобиль на улице Бекетова

В центре Нижнего Новгорода сегодня произошла авария – автобус врезался в легковой автомобиль. Об этом «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» сообщили очевидцы происшествия.

- Около часа дня сегодня я ехала в автобусе, - вспоминает Дарья Ведашкина. – Потом мы почувствовали резкий удар, и автобус начал тормозить. К счастью, никто не пострадал.

К счастью, никто не пострадал. ФОТО: Дарья Ведашкина.

По сути, серьезной аварии не произошло – и автобус, и легковой автомобиль получили лишь незначительные повреждения. Серьезной пробки из-за этой аварии тоже не возникло.