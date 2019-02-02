2019-02-02T22:22:50+03:00
Происшествия

Автобус врезался в легковой автомобиль на улице Бекетова

К счастью, во время аварии никто не пострадал [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Автобус врезался в легковой автомобиль на улице Бекетова. ФОТО: Дарья Ведашкина.Автобус врезался в легковой автомобиль на улице Бекетова. ФОТО: Дарья Ведашкина.
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В центре Нижнего Новгорода сегодня произошла авария – автобус врезался в легковой автомобиль. Об этом «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» сообщили очевидцы происшествия.

- Около часа дня сегодня я ехала в автобусе, - вспоминает Дарья Ведашкина. – Потом мы почувствовали резкий удар, и автобус начал тормозить. К счастью, никто не пострадал.

К счастью, никто не пострадал. ФОТО: Дарья Ведашкина.

К счастью, никто не пострадал. ФОТО: Дарья Ведашкина.

По сути, серьезной аварии не произошло – и автобус, и легковой автомобиль получили лишь незначительные повреждения. Серьезной пробки из-за этой аварии тоже не возникло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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