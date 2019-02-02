2019-02-02T20:43:04+03:00
Общество

Родственники Валерия Чкалова передали в нижегородский музей копию глобуса «Пилотов и Первооткрывателей»

В открытии выставки приняла участие и министр культуры Нижегородской области Надежда Преподобная
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Родственники Валерия Чкалова передали в нижегородский музей копию глобуса «Пилотов и Первооткрывателей». ФОТО: Кирилл МартыновРодственники Валерия Чкалова передали в нижегородский музей копию глобуса «Пилотов и Первооткрывателей». ФОТО: Кирилл Мартынов
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В нижегородском музее-заповеднике «Усадьба Рукавишниковых» на Верхневолжской набережной 2 февраля открылась выставка «Легендарный летчик героической эпохи». Она посвящена 115-летию со дня рождения Валерия Чкалова. В открытии выставки приняла участие министр культуры Нижегородской области Надежда Преподобная и родственники великого летчика. Среди них были и дочь Ольга Валерьевна и правнук Игорь Валерьевич Чкалов.

- Родственники Валерия Чкалова передали для выставки единственную копию знаменитого глобуса «Пилотов и Первооткрывателей», где собраны росписи пилотов-участников легендарного беспосадочного перелёта из Москвы в Ванкувер (США) через Северный полюс на АНТ-25, а также автографы многих советских космонавтов и американских астронавтов, - говорится в сообщении.

На глобусе собраны автографы космонавтов и астронавтов. ФОТО: Кирилл Мартынов

На глобусе собраны автографы космонавтов и астронавтов. ФОТО: Кирилл Мартынов

Эта копия знаменитого глобуса пробудет в усадьбе Рукавишниковых до июля. После этого её перевезут и выставят в Мемориальном музее В.П.Чкалова в его родном городе.

- Невозможно переоценить масштаб личности Чкалова для Нижегородской области. Его имя навсегда вписано в историю нашего края и увековечено для нынешнего и будущего поколений, - напомнила Надежда Преподобная. - В самом сердце Нижнего Новгорода на откосе возле кремля установлен памятник летчику. Этот прекрасный монумент и Чкаловская лестница давно и заслуженно стали визитными карточками Нижнего Новгорода, любимыми городскими достопримечательностями. Совсем недавно народным голосованием нижегородскому аэропорту выбрано имя Валерия Павловича Чкалова. И это абсолютно логичный и единственно правильный выбор.

В открытии выставки приняли участие родственники великого летчика. ФОТО: Кирилл Мартынов.

В открытии выставки приняли участие родственники великого летчика. ФОТО: Кирилл Мартынов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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