2019-02-02T18:36:29+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде открыли мемориальную доску основателю телекомпании «Волга» Светлане Колчинской

С этим предложением выступила инициативная группа нижегородцев
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижнем Новгороде открыли мемориальную доску основателю телекомпании «Волга» Светлане Колчинской.В Нижнем Новгороде открыли мемориальную доску основателю телекомпании «Волга» Светлане Колчинской.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Нижнем Новгороде 2 февраля открыли мемориальную доску выдающемуся нижегородскому журналисту, основателю телекомпании «Волга» и радио «Рандеву» Светлане Колчинской. Об этом сообщают организаторы.

- Памятная табличка расположена на доме №29 по улице Большая Покровская, в котором Светлана Колчинская проживала с 2011 по 2017 годы, - говорится в сообщении. – Доска размером 800 на 600 мм изготовлена методом гравировки из латуни.

На церемонии собрались ярчайшие представители телекомпании "Волга". Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На церемонии собрались ярчайшие представители телекомпании "Волга".Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Работа по увековечиванию памяти Светланы Колчинской началась год назад. С инициативой об установке памятной доски тогда выступили около 200 журналистов, политиков, чиновников, общественных и культурных деятелей. Сегодня мемориальная доска была установлена в доме, где проживала основатель телекомпании «Волга», «Радио Рандеву» и издательства «Курьер».

На церемонии открытия присутствовали журналисты, чиновники и политики. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На церемонии открытия присутствовали журналисты, чиновники и политики.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

После согласования проект был реализован с помощью деятельности друзей, коллег и родственников. Заботы по содержанию мемориальной доски на себя возьмут брат Светланы Колчинской Станислав и ее племянница Марианна.

Напомним, Светлана Аркадьевна Колчинская умерла на 73-м году жизни 10 мая 2017 года после продолжительной болезни. Она была членом Академии российского телевидения.

Работа по увековечиванию памяти Светланы Колчинской началась год назад. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Работа по увековечиванию памяти Светланы Колчинской началась год назад.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

СПРАВКА

Колчинская Светлана Аркадьевна родилась 11 ноября 1944 года в городе Горьком. В 1989 году создала при областном союзе журналистов первую в городе независимую газету «Курьер», на базе которой впоследствии были организованы издательство «Курьер» и издательство «Курьер НН».

ИСТОЧНИК KP.RU

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