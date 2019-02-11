Дмитрий Гнатюк назначен исполняющим обязанности руководителя нижегородского фонда капремонта

Сегодня, 11 февраля 2019 года, у фонда капремонта Нижегородской области появился новый начальник. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, им стал Дмитрий Гнатюк, который до этого был первым заместителем.

Геннадий Дурдаев, возглавляющий фонд с мая прошлого года, покинул пост по собственному желанию.

- Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ставил задачу перед руководителем фонда Геннадием Дурдаевым до конца 2018 года выйти на исполнение программы капитального ремонта не менее 80%. Кроме этого, глава региона указал на отсутствие должного взаимодействия с жителями, а также качество выполняемых подрядчиками работ. Несмотря на некоторую динамику в работе Фонда капремонта по сравнению с предыдущими годами, руководителем не были в полной мере выполнены поручения губернатора, - прокомментировал замгубернатора Нижегородской области Андрей Харин.

Теперь четко выраженной концепции работы фонда ждут от Гнатюка. Перед ним поставлена задача активнее привлекать собственников к приемке работ, дать предложения по оптимизации конкурсных процедур, показать рост качества при строгом соблюдении сроков капитального ремонта.

Новый гендиректор будет выбран в ходе конкурса. Напомним, о том, что Дурдаев будет отстранен от этой должности, "Комсомолке" сообщили сегодня утром.

Ранее мы сообщали, что в начале декабря 2018 года Дурдаев представил губернатору Нижегородской области Глебу Никитину отчет об исполнении программы капремонта. Оно составило лишь 56%. Глава региона тогда назвал ситуацию катастрофической.

- Я вас слушаю, и уши заворачиваются в трубочку. Осталось 25 дней до конца года и как вы до 90% собираемость повысить? Этим нужно было заниматься давно. Я вам «неуд» ставлю за такую работу, - сказал тогда Никитин. Он дал Дурдаеву три дня на то, чтобы сформировать показатели по собираемости и объему работ, однако этого так и не случилось.