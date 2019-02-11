2019-02-11T14:43:29+03:00
Происшествия

Пьяный подросток ударился головой о движущийся поезд в Нижегородской области

Врачи диагностировали сотрясение мозга и ушибленные раны головы
Юлия ИСАЕВА
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Инцидент произошел 9 февраля на станции КиселихаИнцидент произошел 9 февраля на станции КиселихаФото: "КП" Архив
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В субботу, 9 февраля 2019 года, 16-летний подросток ударился головой о движущийся поезд. Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел около восьми часов вечера на станции Киселиха. Подросток вышел из электрички, которая ехала из Нижнего Новгорода в Ветлугу, а затем поскользнулся на платформе и ударился о поезд, который уже начал движение.

В результате врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга и ушибленные раны головы. С места происшествия молодого человека госпитализировали в Борскую центральную районную больницу.

После случившегося Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Следователи тоже организовали проверку.

Напомним, год назад – в феврале 2018 года – на этой же станции пассажирский поезд насмерть сбил 37-летнего мужчину. Он был пьян и переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Нижегородец шел вдоль железной дороги со своей сожительницей, и в какой-то момент решил «проскочить» пути перед приближающимся составом, однако эта попытка закончилась трагедией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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