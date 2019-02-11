2019-02-11T17:12:52+03:00
Общество

Куда сходить 8 марта 2019 года в Нижнем Новгороде: праздничные мероприятия и лучшие места для отдыха

«Комсомолка» составила рейтинг лучших мест, куда можно сходить 8 марта 2019 года в Нижнем Новгороде
Юлия ДАНЧЕНКО
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Куда сходить 8 марта 2019 года в Нижнем Новгороде: праздничные мероприятия и лучшие места для отдыхаКуда сходить 8 марта 2019 года в Нижнем Новгороде: праздничные мероприятия и лучшие места для отдыхаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Первый весенний праздник уже давно стал для многих настоящим символом женственности. Раз в году, 8 марта, все мужчины дарят цветы, конфеты и превращаются в настоящих джентльменов, готовых на любой романтический поступок ради своей прекрасной половинки. Но подарить хорошее настроение могут не только цветы и конфеты, хотя они тоже не будут лишними. Для того чтобы этот день стал особеным для вашей второй половинки, «Комсомолка» составила рейтинг самых интересных мест, куда можно сходить в Нижнем Новгороде 8 марта 2019 года.

Максим Галкин 16+

Хотите посмеяться и зарядиться положительной энергией на неделю вперед? Тогда вам в театр оперы и балета имени А.С. Пушкина на концерт Максима Галкина. Раскованный, галантный, порой саркастичный пародист покажет нижегородцам свою новую сольную программу, в которую собрал все самое актуальное из мира шоу-бизнеса и повседневной жизни. Максиму Галкину легко удается перевоплощаться в самых разных персонажей, точно копируя жесты, голос и представляя их с очень смешных сторон. Его шутки порой находятся на грани фола, однако артисту всегда хватает чувства такта, чтобы не переступить заветную черту.

Вадим Самойлов. Агата Кристи. XXX 18+

Хочется чего-то потяжелее? Хочется рока и безудержного веселья? Идите на концерт Вадима Самойлова, который пройдет в MILO CONCERT HALL. Эта новая программа посвящена 30-летнию легендарной группы «Агаты Кристи», в которой Вадим Самойлов был основателем и лидеров на протяжении многих лет.

- Всех приглашаю на концерты — отметим юбилей группы ее старыми хитами и, конечно, новыми песнями, - призвал Вадим Самойлов своих поклонников.

Диско Молодость 12+

В это же время в отремонтированном КЗ «Юпитер» можно зажечь под музыку 1980-х и 1990-х годов. Вы отлично проведете время под песни Haddaway, Herb McCoy, хиты группы»Мираж» в исполнении Маргариты Суханкиной, а также песни группы «Руки вверх!» в исполнении Алексея Потехина и Сергея Богданова. На большом танцполе вы сможете показать все, на что способны. Не стесняйтесь показать свои эмоции – идите танцевать!

Спектакль "Двое на качелях" 12+

Для создания романтического настроения можно сходить на спектакль «двое на качелях», который пройдет 8 марта в Театре юного зрителя. Спектакль рассказывает историю любви двух одиноких людей, хватающихся за случайное знакомство, как утопающий за соломинку. Они настолько разные, что невольно возникает вопрос: смогут ли эти двое быть вместе, не смотря на печальный опыт своих прошлых отношений?

Спектакль-победитель в номинации «Лучший антрепризный спектакль» Премии зрительский симпатий «Звезда театрала-2013».

Три романса о любви 16+

А если вы хотите окунуться в советские времена, покупайте билеты на спектакль «Три романса о любви», который пройдет в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени М. Горького.

Романс первый - одноактная пьеса Людмилы Петрушевской «Любовь», романс второй - первый акт пьесы Семена Злотникова «Пришел мужчина к женщине», романс третий - инсценировка рассказа Валентина Распутина «Рудольфио». Три странные, но вполне жизненные истории, три совершенно разных типа взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Все авторы (Петрушевская, Злотников и Распутин), как говорится, советские. Их герои рождены и жили в СССР, «болели» болезнями того времени, пели песни Окуджавы. Аллюзии очевидны. Но спектакль-то о вечном – о любви. Или об отсутствии ее, или о предчувствии…

ИСТОЧНИК KP.RU

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