Владимиру Познеру и Ивану Урганту досталось от нижегородской «училки»

Учительница русского языка Татьяна Гартман продолжает разбор полетов. В новом выпуске своего шоу «Училка vs ТВ» на YouTube-канале нижегородка отчитала звезд отечественного телевидения.

"Училка" из Нижнего Новгорода прошлась по Алексанжру Гордону и Владимиру Познеру.Также в новом выпуске досталось Ираде Зейналовой

Первым под раздачу попал ведущий ток-шоу «Мужское и женское» на Первом канале Александр Гордон, который в одной из передач сказал «судмедЭксперт» вместо «судмедэкспЕрт».

- В слове «эксперт» ударение всегда на «е», даже если оно входит в состав сложного слова, - настаивает блогер.

Расстроил блюстительницу грамотности и Владимир Познер.

- Вы получили премию «Ясная поляна» за роман «Иуда», который уже перевЕден на русский, - сказал ведущий в своей авторской передаче.

- Если перевЕден, то, скорее, не на русский, - сыронизировала «училка». - На русский - переведён. В этом слове есть «ё», которая почти всегда ударная.

Не поздоровилось также коллеге Познера Ивану Урганту, который сказал в «Вечернем Урганте»: «Сразу предположИм, что…»

- В глаголе предположить ударение подвижное. Это значит, что оно меняется. Например, предположИть, но преполОжим, предполОжишь, но уж никак не предположИм! - сорвалась Татьяна Гартман.

Не осталась без внимания и Рената Зейналова, ведущая программы «Итоги недели» на НТВ. Она, по мнению нижегородской учительницы, неправильно произносит слово договор.

- Следующий закон, который готовится к принятию, о том, что договорА между государством как собственников всех церковных зданий… - заявила Зейналова в эфире.

- Скажу честно, такая форма допускается в современных словарях как разговорный или просторечный вариант. Но я считаю, что журналист такого уровня как Рената Зейналова должен говорить на литературном языке, - отметила «училка».

От корифеев ТВ Татьяна Гартман перешла к простым корреспондентам. Так, сотрудник Первого канала Кирилл Брайнен сказал: «Кто знает, может быть, экзархов встретят, прости Господи, золотым просфОрами».

- Уверена, что многие, если не все, сказали бы точно так же. Но на самом деле ударение падает на «а» - просфорА, просфорАми, - заключила блогер.