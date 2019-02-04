За сутки в Нижнем Новгороде выпало до 40% месячной нормы осадков

Сильнейший снегопад становится своеобразной воскресной традицией в Нижнем Новгороде. Как и неделю назад, накануне понедельника красиво падающие хлопья снега превратили город в один большой сугроб, отчего на утро жители вынуждены были стоять в пробках по пути на работу.

По словам директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства Романа Колосова, информация от метеослужб о предстоящем залповом снеге поступила утром 3 февраля. А в течение дня был создан штаб на базе МЧС. Там и обсудили, как справляться с последствиями стихии не только в Нижнем Новгороде, но и в районах области.

- Снег, который пошел вечером, закончился ближе к шести часам утра. В настоящий момент у нас обработана категория А (магистрали), - уточнил чиновник на брифинге 4 февраля. - Сейчас на улицах работает порядка 350 единиц техники и 650 дорожных рабочих.

В администрации признают: нижегородцы испытали дискомфорт, добираясь в понедельник на работу. Хотя за последние сутки в областном центре выпало не более 40% месячной нормы осадков (около 22-23 мм).

- К вечернему часу пик мы планируем полностью убрать категорию А. И я больше чем уверен, что нам это удастся, - отметил Роман Колосов. - Категорию Б и В (подъезды к магистралям и дворы) будем догонять. В общем, в течение суток полностью возьмем ситуацию под контроль и везде обеспечим качественный проезд.

Какой район справляется с последствиями снегопада лучше или хуже, чиновник ответить затруднился. По его словам, и в верхней части города, и в нижней убираются примерно одинаково. Хотя наибольшее количество жалоб на неубранные дороги поступает от жителей Советского и Нижегородского районов - центр города все-таки.

Вместе с тем глава департамента подчеркнул, что нижегородцы стали активнее пользоваться порталом «Антиснег». Буквально за последнюю неделю количество обращений выросло почти в два раза. Например, по Нижегородскому району сейчас 1400 жалоб, из них в работе 756, а по Автозаводу - 455, из которых отрабатываются 73.

ЦИФРА

Не менее 15 тысяч кубометров снега вывозится с улиц Нижнего Новгорода ежедневно.

КСТАТИ

Нижегородцы жалуются на «двухполосное движение» на Большой Покровской улице, имея в виду разделительную полосу, оставленную коммунальщиками. «Она, как и положено, белая, но из снега», - говорится в соцсетях.

Ситуацию прокомментировал Роман Колосов:

- Сначала идет подготовка территории ручным способом. Это когда весь снег собирается в центральной части улицы и готовится к вывозу. Таким образом мы обеспечиваем пешеходам комфортных проход. А уже в ночное время снег вывозится полностью.