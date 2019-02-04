2019-02-04T12:08:56+03:00
Общество

Погода на 4-10 февраля в Нижнем Новгороде: облачно и немного снежно

Столбики термометров опустятся до -11 градусов
Анастасия НАЗАРОВА
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Предстоящая неделя обещает быть не сильно морозной, но снежнойПредстоящая неделя обещает быть не сильно морозной, но снежнойФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Предстоящая неделя обещает быть не сильно морозной и снежной.

По данным Гидрометцентра, 4 февраля синоптики обещают -3 градуса, облачность и снег. Ветер восточный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление - 754 мм ртутного столба.

Ночью 5 февраля будет -7 градусов, облачно, временами снег. Ветер юго-восточный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба. Днем ожидается резкое потепление - до 0 градусов. Возможны осадки. Ветер северо-западный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление - 753 мм ртутного столба.

Похолодание вернется в среду ночью - до -11 градусов. Прогнозируются облачность и небольшой кратковременный снег. Ветер юго-восточный, 1 метр в секунду. Атмосферное давление - 757 мм ртутного столба. А днем будет до -4 градуса, облачно с прояснениями, временами небольшой снег. Ветер юго-восточный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление - 755 мм ртутного столба.

Ночью 7 февраля синоптики обещают до -5 градусов. Будет облачно и снежно. Ветер северный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление - 749 мм ртутного столба. Днем - до -3 градусов, облачно и временами снежно. Ветер северо-западный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление - 749 мм ртутного столба.

Очередное похолодание ожидается в ночь на 8 февраля - до -10 градусов. Временами будет идти небольшой снег. Ветер северо-западный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление - 753 мм ртутного столба. Днем будет до -6 градусов, облачно с прояснениями, временами снежно. Ветер юго-западный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление - 754 мм ртутного столба.

К выходным погода несильно поменяется. В ночь на 9 февраля будет также облачно, с небольшими осадками. Столбики термометров опустятся до -8 градусов. Ветер будет юго-западный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление - 753 мм ртутного столба. Днем - до -3 градусов, облачно и немного снежно. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление - 752 мм ртутного столба.

В ночь на 10 февраля будет до -5 градусов, облачно, временами небольшой снег. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление - 750 мм ртутного столба. Днем синоптики обещают до -1 градуса, облачность и небольшие осадки. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление - 749 мм ртутного столба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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