2019-02-03T10:33:18+03:00
Спорт

БК «Нижний Новгород» на выезде вырвал победу у пермской «Пармы»

Матч завершился со счетом 85:80
Юлия ИСАЕВА
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Фото: сайт БК "НН"Фото: сайт БК "НН"
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В субботу, 2 февраля 2019 года, баскетбольный клуб «Нижний Новгород» на выезде сразился с пермской «Пармой». После этого матча Единой Лиги ВТБ общее количество побед нашей команды превысило количество поражений.

Начало встречи было, так скажем, не очень удачным для нижегородцев. За 10 минут «Парма» набрала 33 очка, а вот гостям удалось вырвать только 18.

В начале второй десятиминутки БК «НН» взял себя в руки и сократил разницу в счете до 11 очков, а через несколько минут – еще на два. На большой перерыв баскетболисты расходились при счете 42:51.

В третьем отрезке нижегородцам удалось сравнять счет, а ближе к перерыву они вырвались вперед. 65:62 – такие цифры отражались на табло перед свистком.

Четвертая десятиминутка стала настоящим триумфом баскетболистов из столицы Приволжья. Они увеличили отрыв от соперника, а затем вырвали победу со счетом 85:80.

В следующем матче нижегородцы сразятся «Людвигсбургом». Игра состоится в Германии во вторник, 5 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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