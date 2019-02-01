2019-02-01T17:55:51+03:00
Общество

Воспитанники домов-интернатов посетили Арзамасский приборостроительный завод

Ребята побывали в музее и в цехах
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Воспитанники домов-интернатов посетили Арзамасский приборостроительный заводВоспитанники домов-интернатов посетили Арзамасский приборостроительный заводФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Воспитанники Нижегородского и Богоявленского домов-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, посетили Арзамасский приборостроительный завод по приглашению директора предприятия, депутата ЗСНО Олега Лавричева. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

В музее истории АПЗ ребята узнали об основных вехах развития предприятия, о людях, которые приложили огромные усилия к тому, чтобы сегодня завод стал градообразующим. По-прежнему самой актуальной является обновленная экспозиция, посвященная 100-летию со дня рождения первого генерального директора Павла Ивановича Пландина. В музее можно увидеть его личные вещи, посмотреть фотографии семьи, а также познакомиться с творчеством этого человека.

Познавательным и интересным стал также рассказ о продукции, которая сегодня выпускается на предприятии.

Затем гости побывали на производстве: посетили механический цех №53, где увидели, как работают современные станки. Кроме того, ребята побывали в сборочном цехе №41, который оснащен, что называется, по самому последнему слову техники. На все вопросы ребят отвечали работники АПЗ.

Своими впечатлениями довольные гости делились в столовой, где для них был приготовлен обед заботливыми руками поваров заводского комбината питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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