Воспитанники домов-интернатов посетили Арзамасский приборостроительный завод

Воспитанники Нижегородского и Богоявленского домов-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, посетили Арзамасский приборостроительный завод по приглашению директора предприятия, депутата ЗСНО Олега Лавричева. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

В музее истории АПЗ ребята узнали об основных вехах развития предприятия, о людях, которые приложили огромные усилия к тому, чтобы сегодня завод стал градообразующим. По-прежнему самой актуальной является обновленная экспозиция, посвященная 100-летию со дня рождения первого генерального директора Павла Ивановича Пландина. В музее можно увидеть его личные вещи, посмотреть фотографии семьи, а также познакомиться с творчеством этого человека.

Познавательным и интересным стал также рассказ о продукции, которая сегодня выпускается на предприятии.

Затем гости побывали на производстве: посетили механический цех №53, где увидели, как работают современные станки. Кроме того, ребята побывали в сборочном цехе №41, который оснащен, что называется, по самому последнему слову техники. На все вопросы ребят отвечали работники АПЗ.

Своими впечатлениями довольные гости делились в столовой, где для них был приготовлен обед заботливыми руками поваров заводского комбината питания.