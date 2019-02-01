Нижегородка Анастасия Золотая участвует в кастинге ведущих для шоу «Орла и решки»

Нижегородский блогер Анастасия Золотая метит на место новой ведущей популярного телешоу «Орел и решка». Буквально на днях 25-летняя девушка выложила в Инстаграме видеоролик, который, по мнению Насти, поможет ей попасть на телевидение.

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Небольшое видео смотрится как пародия на реальное шоу «Орел и решка». В нем «телеведущие» - Анастасия Золота и ее друг Дмитрий Нестеров - знакомят зрителей с… «любым городом» нашей большой страны. Герои лакомятся шаурмой («традиционным» российским блюдом), в час пик забираются в маршрутку, смахивающую на самый опасный аттракцион, присматривают вещи на ближайшем рынке (где же еще потратить деньги с золотой карточки?) и считают количество церквей и соборов, которых так много, что не обойти за целый световой день.

В целом видеоролик получился занятным, местами даже юморным, однако за ошибки в титрах его авторы вполне могут схлопотать от нижегородской «училки», которая следит за грамотностью телеведущих.

Кстати, попытать удачу решила и 17-летняя Анастасия Молькова. Для кастинга «Орла и решки» юный инста-блогер записала видео, в котором назвала Нижний Новгород столицей не только шаурмы, но и стрипклубов.