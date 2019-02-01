Легкий старт в карьере

12 ЧЕЛОВЕК НА МЕСТО

«Забудьте все, чему вас учили в вузе» - такое напутствие способно смутить даже самых смелых выпускников. Знания, полученные во время обучения, и правда расходятся с тем, что нужно на реальном производстве.

Горьковский автозавод - одно из немногих крупных промышленных предприятий в стране, готовое предоставлять рабочие места молодым сотрудникам, обучая их со студенческой скамьи. Программы стажировок на предприятиях «Группы ГАЗ» помогают молодым специалистам найти себя, а работодателя избавляют от необходимости переучивать молодежь.

- Я привыкла все планировать: когда четко знаешь последовательность действий, больше успеваешь и быстрее идешь к поставленной цели, - говорит Феруза Жалолдинова.

Она перебралась из родного Кирова в Нижний Новгород, окончила бакалавриат в Высшей школе экономики. О карьере на Горьковском автозаводе задумалась, увидев объявление о наборе на стажировку в дирекцию по закупкам «Группы ГАЗ». После отправленного резюме было собеседование по телефону, тест, личная встреча с представителями компании и даже бизнес-игра...

- Лучше «на берегу» понять, подходим ли мы компании. Многие соискатели отсеиваются еще на первом этапе, - говорит Феруза. - Несколько месяцев я стажировалась в управлении по закупкам светотехники и систем климат-контроля. Навыки, полученные в вузе очень пригодились. И все же жизнь гораздо многообразнее и интереснее. Например, мы согласовали с одной из компаний поставку компонентов. А через полчаса нам сообщили, что в работу эти изделия не пойдут. Пришлось искать другие варианты.

В «Группе ГАЗ» работает целая система отбора и поддержки талантливой молодежи. Сначала программу стажировок «Нажми на ГАЗ в своей карьере!» запустили на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде, а сейчас она охватывает все регионы работы компании. Конкурс - как на поступление в ведущие вузы страны: 10 - 12 человек на место.

- Такая программа вселяет надежду, что студент без опыта, но с большим желанием и хорошими способностями может получить перспективную работу, - считает студент Ярославского технического университета Александр Костюченко.

РАБОТА С АЗАРТОМ

Один из этапов отбора - деловая игра, в которой участники могут проявить свои лидерские качества и умение работать в команде. Будущим стажерам было предложено создать собственное «предприятие», например, фабрику по производству книг. Студенты увлеченно рассчитывали затраты на производство с учетом расходов на зарплату и аренду оборудования.

В ноябре 2018 года в компании стартовал новый набор, из которого шестеро молодых специалистов сейчас проходят стажировку на предприятиях «Группы ГАЗ».

- Отбор активно продолжается и в этом году. Тех, кто успешно его пройдет, мы приглашаем на оплачиваемую стажировку. Она длится 3 - 6 месяцев по удобному гибкому графику. Под руководством наставников ребята получают уникальный опыт реализации бизнес-проектов, - говорит начальник отдела по подбору и адаптации персонала «Группы ГАЗ» Ольга Хохлова.

Бывший стажер, а ныне ведущий специалист департамента по закупкам деталей интерьера и экстерьера Егор Русяйкин трудится на ГАЗе:

- Думаю, скоро трудоустройство на ГАЗ станет новым молодежным трендом. Здесь поддерживают стремление к развитию, а для начинающих специалистов это важно. Коллектив на заводе молодой, люди работают с азартом.

Вместе с ним приглашение на ГАЗ по итогам стажировки получили Феруза Жалолдинова и еще четыре участника стажерской программы-2018.

- Передо мной сразу поставили серьезные задачи, - рассказывает девушка. - День пролетает быстро и эффективно. Одновременно я планирую продолжить обучение в магистратуре. А сейчас я очень вдохновлена и с удовольствием занимаюсь своей работой.