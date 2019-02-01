«Комсомолка» объявляет конкурс к Дню всех влюбленных! Присылайте фотографии с вашей второй половинкой и признанием в любви на электронную почту kpnn@phkp.ru с пометкой «Конкурс».

Участники с самым красивыми признаниями получат подарки* от партнера проекта ivi, крупнейшего онлайн-кинотеатра России, аудитория которого превышает 48 миллионов уникальных посетителей в месяц.

Итоги конкурса будут подведены 13 февраля 2019 года.

* Количество подарков ограничено. Организатор ООО «Медиа Столица»