«Комсомолка» объявляет конкурс к Дню всех влюбленных
Итоги будут подведены 13 февраля 2019 года
«Комсомолка» объявляет конкурс к Дню всех влюбленныхФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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«Комсомолка» объявляет конкурс к Дню всех влюбленных! Присылайте фотографии с вашей второй половинкой и признанием в любви на электронную почту kpnn@phkp.ru с пометкой «Конкурс».
Участники с самым красивыми признаниями получат подарки* от партнера проекта ivi, крупнейшего онлайн-кинотеатра России, аудитория которого превышает 48 миллионов уникальных посетителей в месяц.
Итоги конкурса будут подведены 13 февраля 2019 года.
* Количество подарков ограничено. Организатор ООО «Медиа Столица»
Победителям достанутся призы от ivi
ИСТОЧНИК KP.RU