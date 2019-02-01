2019-02-01T14:15:37+03:00
Конкурсы и тесты

«Комсомолка» объявляет конкурс к Дню всех влюбленных

Итоги будут подведены 13 февраля 2019 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
«Комсомолка» объявляет конкурс к Дню всех влюбленных«Комсомолка» объявляет конкурс к Дню всех влюбленныхФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

«Комсомолка» объявляет конкурс к Дню всех влюбленных! Присылайте фотографии с вашей второй половинкой и признанием в любви на электронную почту kpnn@phkp.ru с пометкой «Конкурс».

Участники с самым красивыми признаниями получат подарки* от партнера проекта ivi, крупнейшего онлайн-кинотеатра России, аудитория которого превышает 48 миллионов уникальных посетителей в месяц.

Итоги конкурса будут подведены 13 февраля 2019 года.

* Количество подарков ограничено. Организатор ООО «Медиа Столица»

Победителям достанутся призы от ivi

Победителям достанутся призы от ivi

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24