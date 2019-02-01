Дефекты в новостройках для сирот и инвалидов в Балахне устранят за счет муниципалитета

Министр строительства Нижегородской области Алексей Сыров по поручению губернатора Глеба Никитина провел в Балахне рабочее совещание по ситуации, возникшей с домами 7 и 8 по улице Ветлянской. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, дома были построены в 2014 году в рамках программы переселения граждан из аварийного жилого фонда. Но застройщик – ООО «Волга Трейд Строй» - выполнило работу с нарушением технологий. Из-за того, что были использованы некачественные материалы, после усадки дома начала отходить штукатурка в подъездах. Жалобы начали поступать еще с 2015 года.

К счастью, оказалось, что нарушения касаются только отделочных работ.

- Никаких трещин в капитальных стенах обнаружено не было. Деньги в бюджете Балахнинского района будут найдены, соответственно все работы будут произведены, а счета выставят застройщику, который строил этот дом, - сказал Алексей Сыров.

Глава МСУ Балахнинского района Алексей Левкович подтвердил, что было принято решение производить ремонтные работы за счет муниципалитета, а затем выставить счета на затраты подрядчику.

- Мы провели экспертизу, и она показала, что работы действительно были проведены некачественно. Сейчас составляем проектно-сметную документацию, затем объявим конкурс, чтобы определить подрядную организацию. Дефектовка будет полная, жители будут выставлять все претензии, в том числе по строительным недостаткам, выявленным в квартирах, - сказал Алексей Левкович.

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