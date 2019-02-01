Алексей Краснов: "Большинство граждан понимают свою ответственность и готовы к раздельному накоплению отходов"

Вы занимаетесь вопросами экологии уже на протяжении двадцати лет — то есть, по сути, посвятили этому всю свою трудовую деятельность. В областном заксобрании вы руководили аппаратом профильного комитета, теперь перешли работать в мэрию. С чем было связано это решение, и как вы чувствуете себя в новой должности?

Я откликнулся на предложение мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова, поскольку счел его интересным. Вся моя профессиональная деятельность действительно связана с темой охраны окружающей среды — я закончил кафедру экологии ННГУ им. Н. И. Лобачевского, после чего пятнадцать лет проработал в заксобрании. Сейчас мне хочется попробовать свои силы в органах исполнительной власти, поскольку формат работы в ЗС НО и в нижегородской мэрии совершенно разный.

В администрации больше практической работы?

Я бы сказал, гораздо больше. И самое главное — можно попробовать воплотить в жизнь те нормы, разработкой которых мы занимались в ЗС НО, посмотреть, насколько в действительности они могут быть реализованы на практике.

Всем известно, что Нижегородская область — отнюдь не самый экологически благополучный регион страны. Безусловно, большой «вклад» в это внесли дзержинские предприятия, чьи объекты накопленного экологического ущерба сейчас ликвидирует федерация. Если же говорить про Нижний Новгород, то какие проблемные места на сегодняшний день существуют в областном центре, и над решением каких задач вы сейчас работаете?

На самом деле, в Нижнем Новгороде существуют свои объекты накопленного экологического ущерба. В первую очередь стоит упомянуть Шуваловскую свалку, если мы говорим про коммунальные отходы.

Безусловно, такие объекты тоже нужно ликвидировать. Вопрос в том, где взять на это деньги?

Это миллиардный проект, который, к сожалению, не может быть реализован без привлечения федерального финансирования. Именно этот вопрос мы сейчас и пытаемся решить. Готовим необходимую документацию, и, к слову, мне импонирует то, что планируется не консервация, а полноценная рекультивация свалки.

Какие еще проблемы существуют?

Безусловно, это Бурнаковская низина — постоянный источник негативного воздействия на Волгу. Кроме того, загрязнение почвы на очень большой территории сдерживает развитие этой зоны.

Поговорим про «мусорную» реформу, которая стала одной из главных тем наступившего года. После запуска реформы прошел месяц: была волна непонимания со стороны жителей, которые в соцсетях регулярно указывали регоператорам, госжилинспекции и властям, где и что убирается не вовремя, но сейчас, вроде как, все улеглось. Как лично вы оцениваете первый месяц работы операторов?

Оценивать первые результаты реформы по всей области, я, наверное, не возьмусь — в разных районах существуют разные проблемы. Вместе с тем, я знаю, что есть населенные пункты, где до этого, по сути, никогда не был организован системный вывоз ТКО. Что касается Нижнего Новгорода — мы действительно видим консолидацию всех заинтересованных органов власти, жилищных организаций и компаний по сбору и вывозу мусора, который теперь делают одно общее дело. Если этого не будет, проблемы снова начнут копиться как снежный ком.

И все же, давайте разделим участников этого процесса на три группы — исполнителей, контролеров и арбитров. Исполнители со своей задачей справляются?

Не скажу, что их стоит хвалить бесконечно, но, похвалить, тем не менее, нужно. Они задействуют в своей работе колоссальный объем ресурсов, что в прежних условиях показалось бы нонсенсом. Такого внимания к проблемам и оперативности в устранении недостатков я лично не ожидал. Другое дело, что есть субъективные факторы, которые пока не дают в полной мере реализовать все так, как это задумано.

Что это за факторы?

Во-первых, на устоявшийся график вывоза мусора зимой часто могут влиять неблагоприятные погодные условия. Кроме того, инфраструктура пока развивается не так быстро, как это требуется. Не везде оборудованы контейнерные площадки, не все жилищные организации обеспечены собственным контейнерным парком, который нужно содержать — и не все, к слову, привыкли это делать.

Как решить эту проблему?

На законодательном уровне все эти меры сейчас разрабатываются властями. Например, одна из мер, которую предусмотрело правительство РФ — это возможность финансировать расходы на обновление контейнерного парка, которые несут региональные операторы. Эти средства могут быть заложены ими в тарифе, но не должны превышать 1% от их валовой выручки.

И наши региональные операторы занимаются этим вопросом?

Да. Сейчас они закупили новые контейнеры, и там, где необходимо их заменить, они оперативно это делают.

Вы за этим тоже следите?

Наша зона ответственности — это те контейнерные площадки, которые находятся на неотмежеванных территориях. К ним относятся частный сектор и бюджетные учреждения.

К вопросу о тарифах — многие СМИ до сих пор продолжают пугать население какими-то страшными цифрами, которые они непонятно как считают и откуда берут. Официально известно, что тарифы в Нижегородской области выросли в среднем примерно на 20-30%, что в общем-то, является средним показателем по стране. К чему на практике стоит готовиться нижегородцам, которые уже в середине февраля получат первые платежки, где будет прописано, сколько стоит вывоз мусора?

Тарифы, конечно, вырастут. Сильно или нет — это оценочное суждение, которое сильно зависит от того, какой была стоимость данной услуги для жителей тех или иных районов до 1 января. Если говорить в среднем — я согласен с озвученной вами оценкой: рост составит порядка 20%.

Исходя из самой задачи «мусорной» реформы, это много или мало? Все-таки мы пытаемся раз и навсегда навести в этой сфере порядок и решить проблему нелегальных свалок.

Опять же, нельзя всех мерить по одной линейке. Для кого-то 20% — это очень много, для других вполне приемлемо. При этом, однако, для социально незащищенных категорий граждан, как мы помним, предусмотрены льготы. В этом отношении я бы доверился специалистам РСТ, которые попытались сделать тарифы максимально сбалансированными и экономически обоснованными.

Базовая задача, которая, как мы помним, лежит в основе всех этих изменений — это качественное улучшение экологической обстановки. Сколько лет потребуется для того, чтобы результаты реформы стали ощутимыми для населения?

Все главные цели реформы указаны в федеральном законе об обращении с отходами. Если перечислять по пунктам — это сокращение образования отходов, их вторичное использование и безопасное обезвреживание той части мусора, которая переработке не подлежит. Для рядового обывателя, это, возможно, не всегда понятно, но негативные экологические последствия всегда наступают быстрее, чем случаются какие-то позитивные изменения.

И все же, давайте попытаемся встать на место простого гражданина. Что он должен для себя понять?

Принцип, который мы все должны усвоить — это ответственность отходообразователя. Мы должны правильно сортировать мусор, грамотно утилизировать его и не нарушать при этом право других на чистый город.

То, о чем вы говорите — формирование экологической культуры — в России обсуждается уже много лет, однако, на практике, как мне кажется, поменялось немногое. Наша задача как СМИ состоит в том, чтобы объяснить людям, что, скажем, кидать бычки в окно не стоит — в конечном итоге это приведет нас к коллапсу. Вместе с тем, для того, чтобы ситуация действительно стала лучше, нужно еще немного потерпеть. Я правильно все понимаю?

Наверное, слово «терпеть» здесь не совсем уместно. Мы должны побудить граждан быть ответственными за принятие тех или иных решений. Когда мы приобретаем товар, мы должны обратить внимание на его упаковку, понять как с ней поступить дальше, можно ли ее переработать и так далее. Культура обращения с отходами формируется по принципу: «Действуй локально, а думай глобально». Ответственное отношение к окружающей среде должно стать именно гражданской позицией.

Что может сделать власть для того, чтобы то, о чем вы говорите, было не только понятно обществу, но и принято им?

Первое, что уже сделала власть — продекларировала приоритетные направления своей работы и обозначила, что вектор, по которому мы движемся, должен быть цивилизованным и разумным. Сейчас для реализации обозначенных направлений должны быть созданы необходимые условия — это и информирование населения, и инфраструктура, и много чего еще.

При этом, если верить социологическим исследованиям, которые проводились у нас в Нижегородской области, большинство граждан понимают свою ответственность и готовы к раздельному накоплению отходов. Экономического стимула для введения этого самого раздельного накопления ждет лишь небольшой процент, большинство же согласно делать это добровольно — в случае, если все необходимые условия будут созданы в шаговой доступности.