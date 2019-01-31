Насколько подорожают коммунальные услуги с января 2019 года

С наступлением 1 января 2019 года к нижегородцам пришел не только новый год, но и новые тарифы на коммунальные услуги, которые выросли на 1,7 процентов. Кроме того, в квитанциях появится новая строка за вывоз мусора, тарифы на который многие жители до сих пор не знают. В результате многие нижегородцы обеспокоены, что суммы в квитанциях будут заоблачные.

Тем не менее, специалисты уверяют, что общая сумма за коммунальные платежи вырастет не сильно – не более, чем на два процента.

«Комсомолка» решила заранее выяснить, насколько вырастут суммы в новых жировках, чтобы вы могли самостоятельно проверить правильность начислений.

Вывоз мусора

Самая противоречивая тема – это вывоз мусора. Новые тарифы были приняты в самом конце года, и многие до сих пор не знают, сколько же придется платить. Объясняем – жителям многоквартирных домов нужно теперь отдавать по 5,55 рублей за каждый квадратный метр жилья: берете общую площадь квартиры и умножаете на 5,5. Получается сумма, которая каждый месяц будет стоять в квитанции, независимо от того жили вы в это время в квартире или нет.

Для частных домов схема другая. Если раньше жители частного сектора вообще могли не платить за вывоз мусора, то теперь плата станет обязательной. Считаться на будет не по метрам, а по количеству людей, прописанных в доме. Если прописанных нет, то считается по количеству собственников недвижимости. При этом для каждого района области свой тариф, который можно узнать в администрации или в жилинспекции.

Есть еще одна интересная деталь. Согласно закону, площадку под мусорными контейнерами должны содержать ДУКи или ТСЖ, но если во время выгрузки мусора, содержимое баков случайно рассыпалось, то убирать этот мусор должны сами мусорщики.

- За некачественно оказанную услугу, куда входит несвоевременный вывоз мусора, случайно рассыпанный и неубранный мусор, с регоператора можно потребовать перерасчет за вывоз ТКО, - рассказал «Комсомолке» председатель ТСЖ «454» Михаил Швыганов.

Содержание жилья

До мусорной реформы все затраты на вывоз ТКО входили в оплату «содержание жилья». Теперь же эту сумму выведут в отдельную строку. А вот оплата содержания жилья должна уменьшиться. Насколько? Давайте посчитаем.

Сделать это не просто. Тут есть два пути. Первый – в ДУКе или ТСЖ вам необходимо выяснить сумму, которая была выплачена за вывоз мусора за весь 2018-й год. Потом поделить ее на 12 и на сумму всех жилых и нежилых помещений. В результате вы получите сумму, на которую должна сократится плата за содержание жилья.

Второй путь – посмотрите, сколько контейнеров стоит возле вашего дома. Объем одного евроконтейнера равен 1,1 кубических метров. Складываем объем всех контейнеров, потом умножаем на тариф ТКО за 2018 год (его нужно узнать в ДУКе или ТСЖ) и делим на общую площадь всех жилых и нежилых помещений (эта цифра указана в квитанции). В результате получаем сумму, на которую уменьшится плата за содержание жилья.

Отопление, свет, ГВС и ХВС

Тарифы на все остальные коммунальные услуги тоже выросли с 1 января 2018 года.

Самое дорогое – это отопление. Если в прошлом году мы платили по 2294,53 рубля, то сейчас тариф вырос до по 2333,42 рубля за 1 Гккал. Другими словами, тариф увеличился на 1,69 процентов.

Те, у кого нет счетчиков, платят по нормативу. В 2018 году он составлял 35,82 рублей за каждый метр жилья, в 2019 году - 36,42 рубля за квадратный метр квартиры.

Тарифы на воду тоже выросли. Горячая вода с 142,47 рублей выросла до 144,89 рублей за куб, а стоимость холодной воды с 18,29 рублей увеличилась до 18,60 рублей за куб.

За водоотведение цена выросла до 14,40 рублей за каждый кубический метр.

Если же у вас нет счетчиков, то за горячую воду вам придется платить вместо 485,97 рублей по 494,22 рубля с человека, плюс повышающий коэффициент 1,5, на который умножается конечная сумма. За холодную воду вы будете отдавать по 106,47 рублей с человека, плюс повышающий коэффициент. Плата за водоотведение холодной вода составит 82,43 рубля с человека, а горячей воды – 49,12 рублей с человека. Ну и опять же все это умножится на повышающий коэффициент 1,5.

При этом в расчет берутся люди, которые прописаны в этой квартире. Если прописанных нет, то весь расчет должен производиться по количеству собственников жилья.

Оплата за электричество изменилась не очень сильно. При одноставочном счетчике вы теперь будет платить по 3,64 рубля за кВт, все что выше соцнормы (50кВт на человека) – по 6,32 рубля.

При двуставочном счетчике тарифы следующие: день - 3,78 рублей за кВт и 7,15 рублей за каждый кВт выше соцнормы, ночь – 1,85 рублей за кВт и по 3,73 за Квт свыше соцнормы.

Однако это не последнее повышение тарифов. 1 июля 2019 года нас ждет второй этап, и тогда коммунальные платежи вырастут еще на 2,4 процента. Таким образом, за год сумма платежек вырастет на 4,1 процент.