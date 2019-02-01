Стали известны адреса размещения «Умных остановок» в Нижнем Новгороде

О размещении «Умных остановок» в Нижнем Новгороде городские власти заговорили еще в 2017 году. Первые из них планировалось установить уже к чемпионату мира, но первые шаги в этом направлении давались с трудом. В результате, тестовый образец появился только в ноябре прошлого года. Да и то – не без казуса. Спустя несколько недель после установки на инновационном павильоне появились следы ржавчины.

- Тестовый образец сильно отличается от того эскизного варианта, который согласовала администрация – в плане материалов, наполнения, внешнего вида, - признал начальник управления по инвестиционной политике администрации Нижнего Новгорода Сергей Содатенков. – Там действительно появилась ржавчина, которую поначалу отмывали, но потом начались сложности. Сейчас мы ожидаем от компании «Ростелеком» всю информацию по тем материалам, которые будут использоваться в окончательном варианте.

После этого администрация вместе с техническими специалистами даст свое заключение. Вообще к концессионному соглашению прилагается определенное техническое задание, где среди прочих параметров прописан определенный процент нержавеющей стали в материале. Если будут какие-то отклонения, то с нашей стороны будет ответная реакция. Пока мы не предпринимаем никаких действий, так как речь идет о тестовом образце. Но серийная установка объектов будет взята под контроль.

Кстати, массовое размещение новых остановочных павильонов нового поколения должно начаться уже в марте-апреле 2019 года. Вся программа будет реализована в два этапа. В рамках первого из них в городе будет установлено 134 «умные остановки», в рамках второго – 200.

Перечень остановок, запланированных на первый этап

Перечень остановок, запланированных на второй этап