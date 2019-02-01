Наконец-то познакомились: Наталья Водянова выложила фото с Ириной Хакамадой

Черно-белое фото Натальи Водяновой и Ирины Хакамады появилось в Инстаграме супермодели 31 января.

- Невероятно интересно было наконец-то познакомиться с Ириной и узнать подробнее об ее методах воспитания Маши, молодой женщины с особенностями развития, - сообщила подписчикам знаменитая нижегородка.

natasupernova Невероятно интересно было наконец-то познакомиться с Ириной @irina_hakamada

Оказывается, Ирина научила ее принципу Дао, который, по словам Водяновой, полезен, когда сталкиваешься с негативным отношением к детям с особенностями развития.

- «Мне пофиг. Я в ситуации и одновременно над ней. Я тут, я есть, но меня нет», - поделилась тем самым принципом Наталья.

Подписчики одобрили жизненным кредо Хакамады, но больше им понравился их тандем с моделью.

- Две потрясающие и особенные женщины. Восхищаюсь вами, - призналась saritlandes.

- Две великие женщины на одном снимке. Невероятно! - добавила maria_badiagina.

- Энергетика! Девочки, вы как атомная электростанция, - сравнила anika_smirnoff.

- Женщины, которые могут олицетворять нашу страну. Сила и доброта! Браво, наши красавицы, - прокомментировала chernyshova2976.