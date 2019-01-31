Испытано на себе: Журналист «Комсомолки» на день стал дворником

- О, сейчас я вам помогу! - широко заулыбалась я.

- Вот еще, - отмахнулась пенсионерка и продолжила загребать снег лопатой.

Весь мой героизм мгновенно улетучился, хотя каких-то пять минут назад, вылезая из машины, я чувствовала себя Суперменом, который вот-вот спасет Нижний Новгород от назойливого снегопада. Но не тут-то было. Дворники - супружеская пара Малковых - отчего-то решили, что девушка вроде меня с непривычки не сможет ни подмести порошу, ни загрести лопатой примерзший снежок…

Убираются тщательно, ни одной снежинки не пропускают.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Бери больше, кидай дальше»

Наше знакомство состоялось ранним утром, когда на часах еще не было и шести. На дворе - самая натуральная ночь, и жутко хотелось спать, а не убираться в чужом дворе на улице Надежды Сусловой при -9 градусах. Но эксперимент сам бы себя не устроил.

- Дайте же попробовать! Неудобно смотреть, как трудятся другие, - не унималась я, но в ответ получала хитрые улыбки.

Неловко было не столько от того, что кто-то вкалывал, не щадя живота своего, пока я ножкой вырисовывала на снегу причудливые узоры, а потому что делали это пожилые люди. Ей - 61 год, ему - 66, и оба за деньги наводят порядок не только перед домом, в котором живут, но и около четырех близлежащих жилых строений.

Фаина Витальевна и Николай Анатольевич работают дворниками более шести лет.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Первой на работу 29 января заступила Фаина Витальевна. Миниатюрная женщина в пальто и оранжевой жилетке, обозначающей статус дворника, окинула взором немаленькую территорию, достала из подсобки необходимый инструментарий и начала звонко скрести лопатой по припорошенному тротуару. Надо сказать, после сильнейшего снегопада дорожки перед всеми четырьмя подъездами выглядели подозрительно чистыми. Оказывается, так бывает, когда относишься к делу ответственно.

- Если следим за каждой снежинкой, то и убирать легче. Раз-раз - и готово. А в снегопад, конечно, весь день со скребком: бери больше, кидай дальше, - сказала женщина, заметив мое восхищение.

Минут через двадцать на горизонте показался напарник Фаины Витальевны Николай Анатольевич.

- Это мой дед вышел. Сейчас он мне весь снег перекидает, - обрадовалась она и переключилась на помойку.

Убираются тщательно, ни одной снежинки не пропускают.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Местная достопримечательность

Мне всегда казалось, что самое неприятное в профессии дворника - контакт с мусоркой. Все такое пахучее, неприглядное, но нет. Для настоящего дворника наибольшей пыткой является пробуждение в пять утра шесть дней в неделю. А уборка отходов - дело привычки. Негодуют дворники по другому поводу.

- Видите, трактор проехался и оставил кучу снега около мусорного контейнера. Кому это убирать? Нам, конечно, - всплеснула руками Фаина Витальевна.

Пара взмахов лопатой - и путь к помойке снова открыт. Только радости от этого мало. Сам-то контейнер опустошен, а вокруг него горы разбросанного кем-то мусора (картина, говорят, нередкая). Пожилые работники собирали его в черные мешки и ловким движением отправили в контейнер.

- Пойдемте, покажу вам местную достопримечательность, - помахала мне Фаина Витальевна.

И мы вместе с дедом Колей ручейком поплелись за бойкой пенсионеркой. К моему удивлению, особенным местом оказалась еще одна помойка, только не с одним, а с четырьмя контейнерами! Мусор к тому моменту уже вывезли, а вот к снегу, застывшему на подходах к помойке колом, никто не притронулся.

Нелегко быть дворником!Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Подмерзло, - с досадой заключил Николай Анатольевич, пару раз потыкав в замершее месиво.

- Может, я попробую? Чего тут особенного? Сил у меня много, - робко обратилась к дворникам.

Муж с женой выдавили смешок и обменялись инструментами: он взял лопату помощнее, она - скребок. А в этот момент к помойке подошел местный житель с мусорным пакетом в руках. Дворники замерли и стали следить за мужчиной, да так и проводили его взглядом, когда тот скрылся за углом. По довольному виду моих героев поняла: пронесло.

- Хорошо, хоть крышу сделали над контейнерами. А то раньше пакеты с мусором как в баскетбольную корзину кидали, - пояснил глава семьи Малковых.

Нелегко быть дворником!Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Этому учиться надо!»

От помойки мы перешли к третьему дому, около которого действие разворачивалось по уже знакомому сценарию. Сначала дворники прошлись по дорожкам скребком и лопатой, после - метлой. Решила, что пора надавить на жалость, и попрыгала на месте - закоченела.

- Ножки замерзли? - заботливо поинтересовалась Фаина Витальевна. - Может, в квартиру поднимемся, чайку попьем?

- Может, лопату мне дадите. Я вмиг согреюсь! - попытала удачу.

- Э, нет. Этому учиться надо. Просто так не получится. Мы вот уже шесть лет работаем, - запротестовала женщина.

Замечательный опыт, конечно.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Слово за слово выяснилось, что мама Фаины Витальевны тоже работала дворником, за что в советские годы получила квартиру! В ней Малковы живут по сей день. Супруги всю жизнь трудились на настоящих «народных» работах: муж был слесарем в НИИТОП, жена торговала на рынке, а потом 12 лет работала кондуктором в трамвае. Разумеется, подметать дворы они стали не от лучшей жизни: пенсия небольшая, а детям и внукам помогать нужно. Вот и устроились в ДУК Советского района, где получают на двоих 20 тысяч рублей в месяц.

- Неплохая подработка, - смущенно улыбнулась пенсионерка. - Можно и полегче работу найти, например, пойти охранником работать. Но это не мое. Я живу рядышком. Замерзла - пришла в подъезд погреться. Тут и тепленькая батарея, и бутылочка с питьевой водой.

На мой вопрос, в какое время года приятнее работать, женщина не раздумывая ответила: «Летом!»

- Сейчас дорожки почистили, мусор в ведра собрали и все. А летом под каждый кустик заглядываем, и везде куча бутылок. Ну и осенью много работы, когда листья повсюду, - призналась Фаина Витальевна.

Фото на память.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сейчас или никогда, подумала я и вновь попросилась помочь. Тем более что время уже поджимало - пора было уходить. К удивлению, старики сжалились и всучили мне… детскую лопатку цвета солнца. Ею я зачерпывала песок вперемешку с реагентом, а после вываливала на тротуар. Сначала получалось не ахти, но с каждым новым движением выходило ловчее. Воодушевившись, я потребовала метелку:

- Ведите меня туда, где нужно подмести!

Найти такое место в разгар рабочего дня с трудом, но все же удалось. Сложности возникли сразу, как только я схватилась за черенок. Так возьмусь - неудобно, эдак - еще хуже. Кое-как, охая и ахая, начала входить в роль дворника. Специалисты в это время наблюдали, посмеиваясь. Расстались мы добрыми знакомыми: они прониклись моим любопытством, я - их трудолюбием. А вывод напрашивается один. Чисто не там, где не мусорят, а там, где ответственно относятся к своему делу и не пускают все на самотек.