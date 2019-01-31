2019-01-31T12:43:59+03:00
Общество

«Они хотели путешествовать»: Девочек, пропавших из реабилитационного центра в Нижнем Новгороде, нашли под Семеновом

Сейчас девочки уже находятся в безопасности
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Девочек, пропавших из реабилитационного центра в Нижнем Новгороде, нашли под Семеновом.Девочек, пропавших из реабилитационного центра в Нижнем Новгороде, нашли под Семеновом.Фото: СОЦСЕТИ
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Двух девочек, пропавших 30 января из реабилитационного центра «Ласточка» в Нижнем Новгороде, обнаружили этой ночью под Семеновом.

- Девочки 14 и 12 лет ушли из реабилитационного центра на улице Ульянова в 10:30. С этого момента об их местонахождении ничего не было известно, - рассказала «Комсомолке» инфорг поисково-спасательной группы «Рысь» Надежда Ермолаева. – Удалось отыскать их только около полуночи в 20 километрах от Семенова. Как объяснили сами девочки, они хотели путешествовать. Учитывая, что старшая девочка родом из Свердловской области, не исключено, что они направлялись именно туда.

Сразу после обнаружения девочки были доставлены в отдел полиции. Обе они чувствую себя хорошо. Сейчас их безопасности ничто не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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