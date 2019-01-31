2019-01-31T11:53:19+03:00
Общество

13-летнего Дениса Смирнова уже неделю ищут в Нижнем Новгороде

Подросток пропал 24 января на Южном шоссе
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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13-летнего Дениса Смирнова уже неделю ищут в Нижнем Новгороде13-летнего Дениса Смирнова уже неделю ищут в Нижнем НовгородеФото: СОЦСЕТИ
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Пропавшего 13-летнего Дениса Смирнова ищут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает нижегородская поисково-спасательная группа «Рысь».

Согласно информации, мальчик ушел из дома на Южном шоссе в Автозаводском районе около 22:00 в прошлый четверг, 24 января 2019 года, и с того момента о его местонахождении нет никакой информации.

Денис Смирнов имеет среднее телосложение и рост около 155 сантиметров. У него светло-русые волнистые волосы и светло-серые глаза. В день исчезновения подросток был одет в серую куртку-ветровку и синие кроссовки. При себе у него был телефон.

Кроме того, у Дениса Смирнова есть особая примета – шрам под правым глазом.

Любую информацию о местонахождении мальчика просьба сообщать волонтерам по номеру телефона 8 (831) 28-38-200 или в полицию по номеру телефона 102.

Напомним, накануне, 30 января, в Нижнем Новгороде пропали две девочки, ушедшие из реабилитационного центра на улице Ульянова. На данный момент они найдены, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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