«Лидеры России» организовали медицинские обследования в домах престарелых Нижегородской области

Нижегородские участники конкурса «Лидеры России 2017 года» присоединились к акции «Сердце лидера» и организовали бесплатные медицинские обследования в домах престарелых. 2 февраля в Нижегородском доме-интернате для ветеранов войны и труда в поселке Зеленый город приедет медицинская бригада в составе терапевта, кардиолога, онколога, невролога и медицинской сестры. Высококлассные специалисты проведут полное обследование жильцов дома-интерната.

Диагностику состояния здоровья пожилых людей проведут на оборудовании MedicalSoft, включая нервную и сердечно-сосудистую системы. Исследование позволит выявить атеросклероз сосудов, повышенный уровень холестерина, гипертрофию левого желудочка сердца, воспалительные процессы, аденому предстательной железы у мужчин, гипер- и гипо-функции щитовидной железы и реакцию ГАМК мозга. Также возьмут анализ крови для дальнейшего обследования. Если выявят проблемы со здоровьем, то пациента в дальнейшем берут в непосредственное наблюдение врачей.

Одновременно с обследованием, активисты-студенты проводят интересные культурно-развлекательные программы с призами для всех участников.

Обратим внимание, что задание «Сердце лидера» является полуфинальным этапом конкурса управленцев «Лидеры России». Он предполагает реализацию социального проекта, который направлен на благо общества. Конкурсанты должны осуществить свои идеи до 21февраля.