22-летний тренер спас жизнь хоккеиста во время матча

Обычный любительский матч между командами «НБД-банка» и «Союз», который проходил 28 января 2019 года в Нижнем Новгороде, чуть не закончился смертью одного из игроков. Все произошло настолько быстро, что никто ничего не успел понять. Трагедии удалось избежать только благодаря молниеносной реакции руководителя хоккейной компании «Союз» Ивана Орлова, который на этой игре был тренером любительской команды с одноименным названием.

- Один из игроков Дмитрий Тутуркин совершил подбор шайбы и на большой скорости поставил неправильно коньки. Игрок из команды противника толкнул его, что совершенно нормально для любительского хоккея, и Дмитрий отлетел к бортику, - рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» Иван Орлов. – Он ударился головой, после чего его немного отбросило. Мне показалось, что он завалился немного налево, чтобы встать, но у него упали руки. Тогда я сразу понял, что он потерял сознание.

Иван в прошлом профессиональный хоккеист и не раз видел, как игроки теряют сознание. А потому он тут же перемахнул через скамейку запасных и бросился на помощь.

- У него раскололся шлем и повредил голову. Все было в крови, мы долго не могли понять, откуда идет кровь, искали рану, зажимали кровь, - вспоминает Иван. - Я знал, что нужно освободить дыхательные пути: разжать челюсть, вынуть язык и несколько раз ударить по грудной клетке, чтобы остатки воздуха вытолкнули пену, которая туда попала. Но разжать челюсть такому внушительному мужчине достаточно сложно – его рост 196 сантиметров, а вес 110 килограммов.

Но проблема не только в габаритах игрока, но и в его объемной амуниции, которую необходимо снять так, чтобы не навредить человеку. Сделать это правильно тоже может не каждый. Ивану помогали все игроки, кто в этот момент оказался рядом: кто-то голову держал, кто-то язык, кто-то помогал снимать защиту. Всё старались делать быстро и правильно. В результате Ивану удалось восстановить дыхание Дмитрия Тутуркина, и тем самым он спас жизнь хоккеиста.

Дмитрий Тутуркин, который пострадал во время любительского хоккейного матча. Фото: ФХЛНН

Пока 22-летний Иван Орлов вместе с игроками оказывал первую помощь, приехала «скорая», которая отвезла Дмитрия Тутуркина в больницу имени Семашко. Врачи диагностировали у него кровоизлияние в мозг, рассечение затылка, перелом ключицы со смещением и перелом ребра. Первым делом врачи занялись повреждением головы. И когда поняли, что опасность миновала, переключились на переломы.

- Сегодня Дмитрию должны сделать операцию на ключице, которая сместилась при переломе, - рассказал Иван.

Для Ивана Орлова – это первый случай оказания первой помощи в подобной ситуации.

- Когда мне было 15-16 лет, у нас во время игры вратарь потерял сознание, у него пошла пена изо рта, начались судороги, - рассказал Иван. – Тогда я прочитал много литературы о том, как правильно оказывать первую помощь в таких ситуациях.

С тех пор он несколько раз видел, как хоккеисты теряли сознание во время игры, видел, как другие оказывали первую помощь, но никогда вся ответственность за спасение жизни человека не лежала на нем. 28 января Иван Орлов оказался единственным, кто знал, а главное, смог сделать все необходимое, чтобы спасти игрока.

За героический поступок Федеральная хоккейная лига Нижнего Новгорода собирается представить Ивана Орлова к награде.