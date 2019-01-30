Две девочки пропали из реабилитационного центра в Нижнем Новгороде

14-летняя Света Гашева и 12-летняя Ксюша Пихур пропали в Нижнем Новгороде в среду, 30 января 2019 года. Об этом сообщает поисково-спасательная группа «Рысь».

Согласно информации, девочки ушли в 10:30 из ГКУ СРЦН «Ласточка» на улице Ульянова и с того момента об их местонахождении ничего не известно.

Света Гашева имеет худощавое телосложение и рост 153 сантиметра. У нее светло-русые волосы и серые глаза. Она была одета в черную куртку, черные джинсы и черные ботинки. На левом предплечье у девочки есть татуировка.

Ксюша Пихур имеет плотное телосложение, рост 164 сантиметра, русые волосы и серо-зеленые глаза. Она была одета в куртку болотного цвета с белым мехом изнутри, штаны цвета хаки и черно-фиолетовые кроссовки. У Ксюши есть шрамы на нижней губе, левом колене и голени.

Любую информацию о девочках просят сообщать волонтерам по телефону 8 (831) 28-38-200 или в полицию по телефону 102.