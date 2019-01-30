2019-01-30T14:56:33+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Будем не только оказывать малообеспеченным семьям финансовую поддержку, но и помогать выйти из трудной ситуации»

В Нижнем Новгороде проходит Всероссийское совещание по вопросам снижения бедности
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Глеб Никитин: «Будем не только оказывать малообеспеченным семьям финансовую поддержку, но и помогать выйти из трудной ситуации». Фото: Александр ВОЛОЖАНИНГлеб Никитин: «Будем не только оказывать малообеспеченным семьям финансовую поддержку, но и помогать выйти из трудной ситуации». Фото: Александр ВОЛОЖАНИН
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Всероссийское совещание по вопросам реализации в субъектах РФ пилотных проектов, направленных на то, чтобы к 2024 году в два раза снизить уровень бедности, проходит в Нижегородской области в среду, 30 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Совещание проходит под председательством министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина. Участие в совещании принимают также губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий, председатель ЗСНО Евгений Лебедев, а также представители 55 субъектов Российской Федерации.

По словам Максима Топилина, для снижения уровня бедности будут применяться реальные меры поддержки граждан. А для этого сначала нужно проанализировать, почему та или иная семья попала в сложную жизненную ситуацию, и какие меры поддержки у нее уже имеются. В первую очередь усилия будут концентрироваться на семьях с двумя детьми и многодетных семьях.

- Мы должны доказать, что социальный контракт дает хороший эффект. С этими данными мы сможем начать диалог с финансовыми органами, чтобы выделять регионам дополнительные средства на эту работу. Я рассчитываю, что в Нижегородской области эту работу мы сможем провести максимально эффективно, - отметил Максим Топилин.

Как заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, регион уже приступил к реализации пилотного проекта по борьбе с бедностью.

- Сейчас 9,9% жителей Нижегородской области все еще имеют доход ниже прожиточного минимума. Мы вырабатываем механизмы, которые позволят максимально выявлять и охватывать государственной помощью малообеспеченные семьи. Важно оказывать таким семьям не только финансовую поддержку, но и помогать выйти из трудной ситуации, - подчеркнул Глеб Никитин. – Мы будем помогать не только социальными выплатами и пособиями, но и продвижением по службе или новым трудоустройством, будем мотивировать людей к развитию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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