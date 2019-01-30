Денис Миронов: "Бережливое производство в итоге окупается в разы"

- ЦСМ занимается внедрением государственной политики на рынке, который является, собственно, объектом и предметом вашего изучения. И год 2019, насколько я знаю, стал для вас годом повышенной клиентоориентированности. Это такое, знаете, всеобъемлющее понятие. Что на самом деле вы делаете в этой части? Кто ваши клиенты? Как вы с ними собираетесь дальше работать и сближаться?

- В 2018 году мы, действительно, взяли курс на клиентоориентированность. На сайте ЦСМ создан «Личный кабинет заказчика». Он успешно прошел тестирование, и, уже сейчас вышел на проектную мощность. Мы стали ближе к клиентам.

- То есть обратная связь с вами теперь осуществляется в режиме онлайн?

- В режиме онлайн обратная связь, работает call-центр. Если клиент не может дозвониться до call-центра и наших сотрудников, звонок автоматически переводится на мой мобильный телефон, потому что я считаю, что это правильно.

- И часто вам приходится отвечать?

- На первых этапах такие случаи бывали, сейчас прекратились. Мы оптимизировали многие бизнес-процессы. Об этом говорят и экономические показатели центра – за последние пять лет такого роста по экономике, как сейчас, у центра не было.

- Кто ваши клиенты? Кто на сегодняшний день формирует доходную часть?

- Доходную часть формируют промышленные предприятия. Предприятия топливно-энергетического комплекса, оборонной промышленности, нефтеперерабатывающей, пищевой... Так как мы обеспечиваем единство измерений, соответственно, это вся измерительная аппаратура, газоанализаторы – все, что касается метрологии. Помимо этого мы занимаемся сертификацией – системы менеджмента качества, "бережливое производство". В плюс к этому у нас активно работает, развивается испытательный центр. Проводим широкий спектр испытаний - пищевой продукции, продукции легкой промышленности, мебели, спецодежды, бензина. Утверждаем тип средства измерений. Если обобщить, то закрываем весь спектр услуг по стандартизации, метрологии и испытаний.

- Насколько я понимаю, уровень вашей технологии находится на достаточно высоком уровне на сегодняшний день, и большие деньги вложены во всю эту историю. Так ли, что на сегодняшний день вы не отстаете от мировых трендов?

- Мы не то, что не отстаем, а по ряду показателей даже превосходим. Безусловно, по каким-то направлениям мы единственные в стране. География нашей работы очень широка. То, что не закрывают центры других регионов, зачастую, закрываем мы.

- От Комсомольска-на-Амуре до Крыма?

- Действительно так – Комсомольск-на-Амуре, Крым, Сыктывкар, Ухта, Санкт-Петербург, Москва. Мы работаем практически на территории всей России.

- То есть у вас есть передвижные лаборатории? Потому что, как можно довести ваше оборудование на поезде или самолете? Это же сложная измерительная аппаратура…

- Именно так. У нас очень большой парк техники, и мы его совершенствуем постоянно. Каждый год мы тратим десятки миллионов рублей на модернизацию испытательного технологического оборудования.

- И это окупается?

- Безусловно. Хочу пояснить, мы, несмотря на то, что являемся федеральным бюджетным учреждением, ни копейки не получаем из бюджета. Все деньги мы зарабатываем на рынке.

- Значит, по сути, вы – коммерческая организация?

- Нашей целью не является извлечение прибыли. Заработанные деньги мы тратим на обновление материально-технической базы. В этом наше отличие от коммерческих организаций. А так – да, все деньги на рынке. Мы сами являемся налогоплательщиками, а не получателями денег налогоплательщиков.

- То есть никаких субсидий не получаете. Ясно. Но вот изготовители фальсификата. А вы именно с ними боретесь, это ваша основная миссия. Они тоже не сидят на месте. Там где колоссальная прибыль, всегда есть деньги, для того, чтобы модернизировать, придумывать технологические штуки. Часто очень, по крайней мере, это известно из прессы, нарушители закона, преступники идут впереди тех, кто за ними бежит. Как в случае с вашей работой? Технологического цикла, который вы осуществляете, компетенций, которые есть у ваших людей, на сегодняшний день достаточно, чтобы вас не обгоняли?

- Мы активно участвуем в процессе мониторинга качества молочной продукции, который стартовал в регионе осенью 2018 года. Участвуем в рейдах по тестированию молочной продукции, маркированную знаком ГОСТ на упаковке. Проводим испытания в лабораториях ЦСМ. Продукция, которая, заявлено, изготовлена по ГОСТу, но его требованиям не соответствует, попадает в «черный список», с ним можно ознакомиться на нашем сайте.

- Значит, вы скорее даете потребителю возможность разобраться в том, где их водят за нос. Может быть красивая упаковка, а внутри несоответствие.

- Верно. Мы стоим на страже качества, а качество дешевым не бывает, как я люблю повторять. Когда пытаются дешевый контрафактный продукт выдать за качественный, мы потребителю об этом говорим открыто.

- Давайте поговорим про социальную миссию вашей компании. Вот вы рассказали о молочке. Это очень важная история, потому что молочная продукция не только на столах у нижегородцев, но и на столах у детей. Молочка поставляется и в школы, и в детские сады. Что кроме пропаганды СМИ и рассказа о том, что качественно, а что не очень, может сделать ваша организация или ваша организация в миксе с кем-то еще (с властью, с представителями правоохранительных органов). Какие еще здесь есть направления?

- В прошлом году активно продолжился проект Национальной системы сертификации. Это добровольная система, которую внедряет по всей стране Росстандарт. Что делают добропорядочные производители – они добровольно проводят испытания того, что выпускают, в государственных лабораториях, в нашей в том числе, чтобы доказать: продукция соответствует требованиям ГОСТ. Причем государственные муниципальные заказчики могут при закупке продукции, произведенной по ГОСТу в условиях контракта требовать предоставления либо протоколов испытаний, либо сертификата национальной системы сертификации.

- А они их требуют?

- Такие закупки уже состоялись. Этот факт я считаю одним из достижений прошлого года. Сейчас переходный период. Я думаю, что до следующего года это активно войдет в практику. Здесь как раз мы являемся тем инструментом, которым пользуются муниципальные заказчики. Плюс ко всему, есть специальный орган, который контролирует качество поставляемых товаров в социальные учреждения. Мы с ними взаимодействуем – продукцию на испытание они привозят в нашу лабораторию.

- На 2019 год планы понятны – клиентоориентированность. Вы на рынке. Вам для того, чтобы развиваться и оказывать услуги и промышленным предприятиям, и муниципальным нужно постоянно вкладывать деньги в новое оборудование, потому что, как известно, технология на месте не стоит. Охватывать новые рынки. Кроме Комсомольска-на-Амуре и Крыма, наверное, еще есть регионы, где вы хотели бы присутствовать. Здесь все ясно.

Есть еще одна тема, в которой вы принимаете участие, которая прописана в Стратегии развития Нижегородской области. Это "бережливое производство" – важный для нашего региона на сегодняшний день проект. Его лично курирует губернатор Глеб Никитин. В чем состоит ваше участие в этом проекте?

- В этом направлении мы сертифицируем на соответствие ГОСТу "Бережливое производство" промышленные предприятия Нижегородской области. С одним из них мы уже активно начинаем работать. В течение года, я планирую, их станет пять – десять. Дело новое, мы еще не совсем понимаем сроки. Здесь есть нюанс, мы-то можем сделать все быстро, вопрос в предприятии. Потому что, когда мы заходим первично, много замечаний возникает, и предприятию требуется время и финансовые вложения для того, чтобы довести технологический процесс до соответствия стандарту. Но сразу скажу, "бережливое производство", в конечном счете, окупается, причем окупается в разы. С этого года начнет действовать субсидия – компенсация затрат предприятий на испытания и сертификацию. Региональное правительство стимулирует предприятия на переход к бережливому производству.

- Предприятиям нужно поторопиться на самом деле. Это очень важная тема. Вообще – это будущее. Потому что, если сейчас оставить все, как есть, и жить по-старому, то рано или поздно паровоз уедет, и даже в последний вагон вскочить не удастся.

Еще одно направление, которому тоже уделяется большое внимание, это экспортный потенциал Нижегородской области. Промышленный (тяжелая, перерабатывающая, легкая промышленность), и не только промышленный. Не только в другие регионы, но и за границу. Понятно, что в условиях санкций это не всегда просто. Хотя бизнес есть бизнес. Понятно, что выдерживать конкуренцию за границей части наших товаров не так просто. Что здесь можете вы сделать? Как подсказать, чтобы качество продуктов, которые производятся в Нижегородской области, было конкурентоспособным на других рынках. Как вы помогаете предприятиям объективно оценить, могут ли они и туда, или им лучше сконцентрироваться на местных территориях?

- Направление очень интересное. Опять же, стоит задача увеличения несырьевого экспорта. Причем это, как раз, первая субсидия, которая нами получена. Она направлена исключительно на формирование испытательной базы для развития экспортного потенциала. На сегодняшний день что делают предприятия-производители – они вынуждены возить свою продукцию в испытательные лаборатории для сертификации за границу, туда, куда они собираются поставлять товар. Дорого, долго, логистика…Мы сейчас для предприятий формируем испытательную базу, чтобы они смогли с нашей помощью довести качество продукции до необходимого уже здесь, не выезжая даже за пределы региона. Такой я вижу свою задачу в развитии экспортного потенциала нижегородских предприятий. После испытаний предприятие понимает, что продукт соответствует всем требованиям качества той страны, куда они хотят поставлять (в разных странах разные требования), они один раз туда едет и получает международный сертификат.

- Если у них не получается, вы постоянно с ними в онлайн-режиме?

-Да. Мы даем предложения, как улучшить качество продукта. Необходим входной контроль сырья, технологический процесс… Здесь слишком много факторов и параметров, как раз наши эксперты и дадут необходимые рекомендации, ведь зачастую внутри предприятия нет сотрудников, соответствующих необходимым требованиям.

- Ну, или они хотят, чтобы их не ругали. И ставить пятерки все себе. Так часто бывает, поэтому стороннее экспертное мнение – это всегда крайне важно. Для предприятий Нижегородской области ваше предприятие, как мне кажется, незаменимо, потому что, когда есть организация, которая ставит такие оценки. И самое главное, не просто ставит «садись – три, и до завтра», а ставит «садись – три, приходи, мы расскажем, как сделать, чтобы было пять». Я так понимаю, что это, кроме клиентоориентированности, еще один приоритет на 2019 год.

Финансовые итоги прошлого года были достаточно успешны для вас? Вы довольны ими?

- Я ими доволен более чем. Еще раз повторюсь, если до этого на протяжении предыдущих пяти лет, оборот нашей компании рос ниже инфляции, а, зачастую, даже ниже роста тарифов. То в этом году мы вышли из инфляции и оборот увеличили почти на 15%.

- На 2019 год у вас какие планы?

- Амбициозные, конечно. Развиваться, расширять спектр услуг, уровень компетенций, качество сервиса.