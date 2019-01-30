2019-01-30T11:13:50+03:00
Происшествия

«Набились вшестером и ехали 120 км/ч»: 19-летний нижегородец на «копейке» без номеров устроил смертельное ДТП

Трагедия произошла на улице Надежды Сусловой
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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«Набились вшестером и ехали 120 км/ч»: 19-летний нижегородец на «копейке» без номеров устроил смертельное ДТП«Набились вшестером и ехали 120 км/ч»: 19-летний нижегородец на «копейке» без номеров устроил смертельное ДТПФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

19-летний водитель устроил смертельное ДТП в Нижнем Новгороде, катаясь с друзьями на только что купленной «копейке». Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Трагедия произошла около 01:40 в среду, 30 января 2019 года, на улице Надежды Сусловой, ближе к улице Бринского. Юный водитель с пятью товарищами катался на огромной скорости на только что купленном автомобиле – на машину еще даже не успели повесить новые номера. По всей видимости, в какой-то момент молодой человек не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой.

В результате аварии два пассажира отечественной легковушки скончались на месте. Еще три пассажира той же машины, а также сам горе-водитель получили ранения разной степени тяжести. Кроме того, травмы получил и пассажир иномарки. Трое пострадавших госпитализированы.

По информации в социальных сетях, еще 24 января эта машина 1985 года выпуска была выставлена на продажу за 18 тысяч рублей. По словам одного из пользователей, на тот момент она уже была снята с учета, а номера находились в розыске.

- 120 шли с горки, - пишут в «ВКонтакте» очевидцы ДТП. – Похоже, подрифтовали ценой жизни своей, хорошо, что невиновные люди стались живыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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