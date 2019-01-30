2019-01-30T14:40:26+03:00
Дом. Семья

«Шанти, мяяяуу»: В Нижнем Новгороде появился пушистый тренер по йоге

Питомец нижегородского йога-центра поражает своей грацией и удивительной пластикой [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижнем Новгороде появился пушистый тренер по йоге.В Нижнем Новгороде появился пушистый тренер по йоге.Фото: Предоставлено "КП"
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Весной прошлого года жители многоквартирного дома на Автозаводе проснулись среди ночи от странного шума – кто-то упорно пищал жалобным голоском прямо под окнами. Трогательное мяуканье не утихало до самого утра.

- Ну, кто еще кота притащил? – недовольно вздыхали жильцы, переворачиваясь с боку на бок.

Наутро нарушитель спокойствия был найден. Им оказался крохотный белоснежный котенок, которому было не больше месяца от роду. Нежная шерстка, лазурно-изумрудные глаза и по-детски наивный взгляд – от малыша было просто невозможно отвести глаз.

- Нельзя такого на улице оставлять! – решили местные жители и поехали в приют для бездомных животных «Сострадание-НН». Как показало обследование, несмотря на свой юный возраст, малышка успела обзавестись целым букетом простудных заболеваний: она чихала, кашляла и с трудом держалась на лапках от высокой температуры.

От очаровательного белоснежного котенка было не оторвать глаз. Фото: Предоставлено

От очаровательного белоснежного котенка было не оторвать глаз.Фото: Предоставлено

- Конечно, этого котенка пришлось подлечить, - вспоминают сотрудники благотворительного фонда «Сострадание-НН». – Видимо, сказалось время, проведенное на улице. Но уже спустя несколько дней она начала радостно носиться по всему приюту – здоровенькая и веселая. Стоило ей появиться, как у всех поднималось настроение.

Еще сотрудники благотворительного фонда заметили удивительную грацию и пластику этого найденыша. Обратили на это внимание и в одном из нижегородских йога-центров.

- Мы давненько подумывали о пушистом питомце, и тут подвернулась эта замечательная кошечка – гибкая, пластичная, с удивительно солнечным взглядом! Такой любые асаны по силам! – рассказывает администратор йога-центра Ольга Крылова. – Поэтому мы, не раздумывая, забрали ее к себе. Для нас она действительно оказалась идеальна!

Кошка Шанти уже стала любимицей посетителей. Фото: Предоставлено

Кошка Шанти уже стала любимицей посетителей.Фото: Предоставлено

Всем своим видом кошечка выражала спокойствие и гармонию, поэтому раздумывать о кличке долго не пришлось. Посетители центра ее тут же окрестили Шанти, что в переводе с санскрита означает «покой». И действительно, любая другая на ее месте дичилась бы такого количества незнакомых людей, вечно снующих посетителей, но только не Шанти. Буквально за несколько дней она наполнила центр уютом и удивительно доброй атмосферой.

- Какой у вас замечательный пушистый тренер, - постоянно восхищались любители йоги, пришедшие на занятия.

Поначалу Шанти сидела только на стойке администратора, встречая посетителей и со стороны наблюдая за занятиями. Но вскоре решила и сама приобщиться к йоге – сурья намаскар, «кошка мордой вниз» и все дела.

Излюбленная поза Шанти - Шавасана. Фото: Предоставлено

Излюбленная поза Шанти - Шавасана.Фото: Предоставлено

- Лучше всего ей удается Шавасана, - рассказывают сотрудники центра. – Стоит практикующим занять эту позу, как она тут же ложится у них в ногах. Одним словом, прирожденный йог!

Кстати, от желающих позаниматься йогой вместе с пушистым тренером, нет отбоя. Только представьте – вы получаете тренировку, хорошее настроение и заряд позитива на день. И все это в одном флаконе!

ИСТОЧНИК KP.RU

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