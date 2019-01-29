В Нижегородской области создадут единую карту жителя

Нижегородцам, с большим трудом привыкавшим к транспортным картам, в скором времени придется привыкать еще к одному новшеству – в Нижегородской области собираются создать единую карту жителя. Она будет включать в себя большую часть всех существующих международных идентификаторов: паспорт, ИНН, полис медицинского страхования и транспортное приложение.

- Сейчас транспортное приложение «СитиКард» размещается на кампусных картах, которые уже выпускаются в нескольких наших вузах, - на заседании комиссии гордумы по транспорту и связи сообщил руководитель ООО «СитиКард» Юрий Рябиков. – Мы рассчитываем, что к концу года к этой программе подключатся все вузы Нижнего Новгорода. Все это еще один шаг в сторону выпуска единой карты жителя Нижегородской области. Она будет использоваться и как банковская, и как транспортная карта. В ней в электронном виде будут зашифрованы все существующие идентификаторы - от паспорта до полиса медицинского страхования.