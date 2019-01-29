2019-01-29T15:33:08+03:00
Общество

Радиоведущий Сергей Стиллавин обратился к нижегородской «училке» за советом

С недавних пор блогер Татьяна Гартман стала работать на «Маяке» [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Известный теле- и радиоведущий представил своим подписчикам нижегородскую «училку».Известный теле- и радиоведущий представил своим подписчикам нижегородскую «училку».Фото: скрин с видео
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Известный теле- и радиоведущий Сергей Стиллавин представил своим подписчикам нижегородскую «училку».

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Знакомьтесь, та самая "училка", которая против "Маяка".
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- Знакомьтесь, та самая Татьяна Гартман, которая против «Маяка», - написал Сергей в Инстаграме 28 января. - Татьяна зорко следит за извращениями русской речи в эфире и чётенько объясняет, как нужно говорить правильно. Проездом из Нижнего в столице!

Ведущий признался, что иначе представлял себе новоиспеченную звезду YouTube.

- Татьяна брюнетка (она сообщила мне отдельно). А это просто парикмахерша подкрасила концы, - указал на волосы нижегородки.

Обсудив ее внешность, Стиллавин перешел к делу - поинтересовался, как правильно говорить: есть или кушать.

- Могу ли я говорить «кушать»? Дайте мне санкцию, «училка»! - потребовал он.

- Ни в коем случае! - заявила Татьяна. - Вы уже не маленький.

Ведущий «перевел» сказанное учительницей русского языка на «стилаввинский»: «Ааа, кушают маленькие. То есть если вы инфантил, тогда можете говорить «кушать», а если ты кабан, то ты ешь!»

- А иногда и жрешь, - подхватила «училка».

Отметим, что в 2018 году Татьяна Гартман начала вести влог на YouTube-канале, но и стала работать на радио «Маяк» в передаче «”Училка” против “Маяка”». В ней женщина исправляет ошибки известных радиоведущих - Сергея Стиллавина, Александра Пушного, Петра Фадеевой, Феклы Толстой и других.

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