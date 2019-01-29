Серийная установка «Умных остановок» в Нижнем Новгороде начнется в марте 2019 года

Павильоны с прогнозом погоды, сведениями о движении общественного транспорта, навигацией и Wi Fi – в последнее время власти Нижнего Новгорода буквально заболели идеей «Умных остановок». В июне прошлого года было заключено соответствующее концессионное соглашение с компанией «Ростелеком» об установке 334 таких объектов. И вот, наконец, совсем скоро в городе должно начаться воплощение этого проекта.

- Серийное размещение «Умных остановок» должно начаться в конце первого квартала 2019 года, то есть в марте-апреле, - рассказал начальник управления по инвестиционной политике администрации Нижнего Новгорода Сергей Солдатенков на заседании комиссии Гордумы по транспорту и связи. – В рамках первого этапа в Нижнем Новгороде планируется установить 134 таких остановок, рамках второго – еще 200 остановок. Все точки их размещения уже согласованы и утверждены. Кстати, первый тестовый образец «Умной остановки» сейчас уже размещен на улице Большой Покровской.

К слову, нижегородцы уже смогли в полной мере оценить все плюсы и минусы этой остановки. И если со сбоями в технической «начинке» нижегородцы еще кое-как мирились, то появившаяся спустя пару месяцев ржавчина не на шутку возмутила общественность.

- Тестовый образец сильно отличается от того эскизного варианта, который согласовала администрация – в плане материалов, наполнения, внешнего вида, - признал Сергей Содатенков. – Там действительно появилась ржавчина, которую поначалу отмывали, но потом начались сложности. Сейчас мы ожидаем от компании «Ростелеком» всю информацию по тем материалам, которые будут использоваться в окончательном варианте. После этого администрация вместе с техническими специалистами даст свое заключение. Вообще к концессионному соглашению прилагается определенное техническое задание, где среди прочих параметров прописан определенный процент нержавеющей стали в материале. Если будут какие-то отклонения, то с нашей стороны будет ответная реакция. Пока мы не предпринимаем никаких действий, так как речь идет о тестовом образце. Но серийная установка объектов будет взята под контроль.