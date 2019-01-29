2019-01-29T14:57:59+03:00
Общество

Серийная установка «Умных остановок» в Нижнем Новгороде начнется в марте 2019 года

В рамках первого этапа в городе будет размещено 134 остановки
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Серийная установка «Умных остановок» в Нижнем Новгороде начнется в марте 2019 года.Серийная установка «Умных остановок» в Нижнем Новгороде начнется в марте 2019 года.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Павильоны с прогнозом погоды, сведениями о движении общественного транспорта, навигацией и Wi Fi – в последнее время власти Нижнего Новгорода буквально заболели идеей «Умных остановок». В июне прошлого года было заключено соответствующее концессионное соглашение с компанией «Ростелеком» об установке 334 таких объектов. И вот, наконец, совсем скоро в городе должно начаться воплощение этого проекта.

- Серийное размещение «Умных остановок» должно начаться в конце первого квартала 2019 года, то есть в марте-апреле, - рассказал начальник управления по инвестиционной политике администрации Нижнего Новгорода Сергей Солдатенков на заседании комиссии Гордумы по транспорту и связи. – В рамках первого этапа в Нижнем Новгороде планируется установить 134 таких остановок, рамках второго – еще 200 остановок. Все точки их размещения уже согласованы и утверждены. Кстати, первый тестовый образец «Умной остановки» сейчас уже размещен на улице Большой Покровской.

К слову, нижегородцы уже смогли в полной мере оценить все плюсы и минусы этой остановки. И если со сбоями в технической «начинке» нижегородцы еще кое-как мирились, то появившаяся спустя пару месяцев ржавчина не на шутку возмутила общественность.

- Тестовый образец сильно отличается от того эскизного варианта, который согласовала администрация – в плане материалов, наполнения, внешнего вида, - признал Сергей Содатенков. – Там действительно появилась ржавчина, которую поначалу отмывали, но потом начались сложности. Сейчас мы ожидаем от компании «Ростелеком» всю информацию по тем материалам, которые будут использоваться в окончательном варианте. После этого администрация вместе с техническими специалистами даст свое заключение. Вообще к концессионному соглашению прилагается определенное техническое задание, где среди прочих параметров прописан определенный процент нержавеющей стали в материале. Если будут какие-то отклонения, то с нашей стороны будет ответная реакция. Пока мы не предпринимаем никаких действий, так как речь идет о тестовом образце. Но серийная установка объектов будет взята под контроль.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Михаил Барщевский: Совместная работа родственников в одной госструктуре - тоже нарушение, но это не взятка!
Полномочный представитель Правительства РФ в высших судебных инстанциях прокомментировал «КП» предложение Минюста не наказывать чиновников за коррупцию из-за «обстоятельств непреодолимой силы
Владимир Поддымников-Гордеев: «Гаджеты расшатывают нервную систему детям, а спорт ее укрепляет»
Депутат думы Нижнего Новгорода, председатель правления федерации кудо России Владимир Поддымников-Гордеев в проекте «Герои Волги» рассказал о том, в какие комиссии собирается войти в местном парламенте, а также о том, что такое кудо, и как попасть в эту с
Новости 24
Арбитражный суд отменил решение о взыскании с экс-директора нижегородского парка «Победа» 892 тысяч рублей
Мемориальная доска в память о Светлане Колчинской появится в Нижнем Новгороде
Двое мужчин погибли на пожарах в Нижегородской области
Дополнительные рейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург стартуют из Стригино с 5 февраля
Финансирование программы развития сельских территорий Нижегородской области увеличено на треть
Глеб Никитин поручил главам районов взять под особый контроль ситуацию с уборкой снега
Новый цех по производству автокомпонентов откроется в Балахне
Уголовное дело экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова будет рассматриваться в Нижнем Новгороде
Двое мужчин и женщина осуждены за жестокое убийство приятеля в Арзамасе
Житель Балахны убил приятеля топором и два дня жил с его телом в квартире
29-летняя Анна Петрова пропала после похода в кафе в Нижнем Новгороде
25-летний драгдилер расплатился за такси наркотиками в Нижнем Новгороде
Нижегородцы-блокадники получили награды от губернатора Глеба Никитина
Четыре человека пострадали в лобовом ДТП в Балахнинском районе
Житель Дзержинска до смерти забил пенсионерку металлическим прутом
Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен на 13% в Нижегородской области
Уровень безработицы в Нижегородской области снизился до 0,35%
Девятибалльные пробки сковали Нижний Новгород утром 28 января
Сотрудник предприятия получил химический ожог в Кстовском районе