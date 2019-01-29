2019-01-29T14:42:54+03:00
Происшествия

5-летняя девочка и ее мама отравились газом в Нижнем Новгороде

По данному факту проводится проверка
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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5-летняя девочка и ее мама отравились газом в Нижнем Новгороде5-летняя девочка и ее мама отравились газом в Нижнем НовгородеФото: Олег ЗОЛОТО
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В Нижегородском районе Нижнего Новгорода проводится доследственная проверка по факту отравления пятилетней девочки и ее матери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По предварительным данным, инцидент произошел днем в понедельник, 28 января 2019 года, в квартире одного из домов по улице Ильинской. Там неожиданно стало плохо 36-летней женщине и ее пятилетней дочке. Пострадавшие вызвали скорую, врачи доставили их в городскую больницу, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь. Жизни женщины и девочки сейчас ничего не угрожает.

Квартира, в которой отравились люди, находится на третьем этаже пятиэтажного дома. Она оборудована газовой колонкой и газовой плитой. При этом вентиляционные коммуникации в квартире функционируют плохо. Кроме того, на кухне и в ванной комнате жильцами были установлены дополнительные вытяжки, не предусмотренные проектной документацией.

В ходе проверки следователи выяснят, было ли исправно газовое оборудование, находившееся в квартире, а также имелись ли нарушения со стороны ресурсоснабжающей организации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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