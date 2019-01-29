Серые улицы, серые машины, серый снег, даже мысли к вечеру серые…. Толпы людей, машин, огней, звуков- мегаполис, который никогда не спит. С надеждой ждешь выходные, уехать за город, кататься на лыжах или просто бродить по лесу: дышать, улыбаться и слушать тишину. Мысли, мысли…хочется остаться, разве это возможно? Оказывается- да!

Всего 7 км нужно отъехать от Нижнего Новгорода, чтобы оказаться в удивительно живописном месте – поселке Окский Богородского района. Именно там расположен новый жилой комплекс «Свой».

Дом в ЖК "Свой": мечта, которая может стать реальностью

Приокские Альпы

Поселок Окский, имевший прежде название «Затон Жданова», в народе давно окрестили Приокскими Альпами и даже малым Кавказом из-за обилия холмов вокруг. Великолепный природный ландшафт с глубоко врезанной долиной Оки, правый берег которой с двумя крутыми грядами и впрямь напоминает горное ущелье. Это привлекает немало лыжников зимой и скалолазов – летом. Звенящая тишина, чистый свежий воздух, густой лес, пьянящий запах трав, искристый снег – разве это не отличное место для отдыха и жизни в ЖК «Свой»?

Дом в ЖК "Свой": мечта, которая может стать реальностью

Достоинства городской и загородной жизни

Так удачно все сложилось в этом небольшом уютном квартале индивидуальных жилых домов:

- близость к мегаполису;

- удобное месторасположение;

- готовая инфраструктура;

- продуманная концепция застройки;

- собственные земельные участки 6-10 соток;

- завершенное благоустройство жилого комплекса;

- транспортная доступность.

Дом в ЖК "Свой": мечта, которая может стать реальностью

Лучше и не придумать, если хочется воплотить мечту о собственном загородном доме.

Дом – как в сказке, только современный!

Удобный дом за городом рассчитан как на маленькую семью, так и большую. Можно купить дома с разной площадью (93, 106 или 130 м2). Застройщик предусмотрел ряд функциональных особенностей, придающих строению особую прочность и надежность:

- стены – из экологически чистого огнестойкого силикатного кирпича;

- фасад утеплен по технологии «Сенерджи» или облицован керамическим кирпичом;

- перекрытия из железобетона, рассчитанные на срок эксплуатации 100 и более лет;

- современные пластиковые окна с 2-камерными стеклопакетами;

- надежная металлическая лестница между первым и вторым этажом ;

- готовая внутренняя отделка в выбранной комплектации;

- наличие всех жизненно важных коммуникаций – газоснабжения, электричества, водопровода, канализации, интернета и цифрового телевидения (IPTV).

Дом в ЖК "Свой": мечта, которая может стать реальностью

Жить круглый год

Наличие всех благ цивилизации обеспечивают отличные условия для круглогодичного проживания. Удобно жить не только в доме. В жилом комплексе «Свой», каждый чувствует себя в своей тарелке – так, как будто жил здесь много лет, хочется вернуться. Территория благоустроена, оборудованы детские, спортивные площадки. В шаговой доступности детский сад, школа, поликлиника, магазины.

Дом в ЖК "Свой": мечта, которая может стать реальностью

Отличные перспективы

Кирпичные дома с железобетонными перекрытиями надежны и прочны, они прослужат нескольким поколениям людей. Покупка жилья в ЖК «Свой» будет дальновидным поступком. Конструктивные особенности архитектуры дома позволяют его расширять со временем при необходимости. Выросла семья – можно увеличить жилплощадь еще на одну комнату, появилась машина – пристроить для нее гараж. Вариантов много: дополнить дом верандой, баней и всем, что может еще понадобиться для проживания.

Дом в ЖК "Свой": мечта, которая может стать реальностью

До столицы Поволжья рукой подать, захочется окунуться в поток бурной городской суеты, шумных баров, клубов и супермаркетов, всего за 10-20 минут можно доехать на своем автомобиле до Нижнего Новгорода или на автобусе, остановка расположена напротив жилого комплекса.

ЖК «Свой» – как купить?

Приобретение жилья в ЖК «Свой» безопасно и выгодно: все дома продаются готовыми, цена кирпичного дома с участком от 2 999 000 руб. Удобно: покупатель выбирает по своему желанию варианты комплектации дома, как опции у автомобиля. Конечно тут есть ипотечные программы банков партнеров.

И застройщик надежный - компания Проект Территория.

На сегодняшний день две трети комплекса уже распродано. Узнать подробности, записаться на просмотр домов можно на официальном сайте компании.