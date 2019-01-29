Нижний Новгород занял восьмое место в рейтинге толерантности к ЛГБТ

- Как вы относитесь к сексуальным меньшинствам? А среди ваших знакомых есть представители сексуальных меньшинств? - интересовались эксперты независимого агентства Zoom Market у жителей 20 российских городов. В общей сложности опросить удалось 2,4 тысячи человек. На основе полученных ответов был составлен рейтинг толерантных к сексуальным меньшинствам городов России.

Оказалось, что наиболее терпимыми к представителям ЛГБТ-сообщества стали жители Санкт-Петербурга, Новосибирска и Москвы. Следом идут такие города, как: Воронеж, Краснодар, Калининград, Иваново, Нижний Новгород, Тамбов, Волгоград, Самара, Владивосток, Томск, Ростов-на-Дону, Омск, Екатеринбург, Пермь, Саратов, Челябинск и Казань.

При этом информации о методологии исследования нет, не говорится на сайте независимого агентства и о предлагаемых вариантах ответов на заданные вопросы. А ведь эти факторы, по мнению экспертов, могут определять ход исследования и его результаты. Поэтому основательно посмотреть на тему толерантности не представляется возможным. Тем не менее результаты в определенной степени соответствуют действительности, считает социолог и психоаналитик Евгений Шорыгин.

- Топ рейтинга занимают крупные города-миллионники - центры туризма, науки и культуры. Социальные процессы там разительно отличаются от провинции. Разнообразие в способах самовыражения в больших городах выше: люди каждый день встречают сотни самых разных групп (этнических, религиозных, гендерных, сексуальных), что, безусловно, сказывается на степени толерантности в смысле «привычки», - заявил специалист. - В этом плане отношение к ЛГБТ не является исключением. Интенсивные темпы жизни большого города не оставляют пространства для концентрации на конкретной группе. Однако это не означает, что под ликом «нейтральности» не скрываются ненависть, страх и неприятие.

При этом пребывание Нижнего Новгорода на восьмом месте в двадцатке самых толерантных городов России вызывает у Евгения Шорыгина сомнения. Ведь недавний проект Центра исследования сексуальности показал обратную картину: приволжская столица возглавила антирейтинг «толерантных» городов.

- Такой диссонанс в некоторой степени отражает российскую специфику. Например, когда в одних контекстах мы называем себя патриотами, а в других выкидываем мусор в нескольких шагах до урны, - пояснил социолог. - Задавая один вопрос прохожему об отношении к гомосексуалистам, мы, наверняка, получим нейтральный, возможно, саркастический ответ, который насквозь является защитным. Он нужен для того, чтобы поставить галочку и бежать дальше, чтобы успеть на автобус.

Говоря в целом о состоянии дел с ЛГБТ-толерантностью в Нижнем Новгороде, Евгений отметил рост самосознания и принятия социального разнообразия хотя бы по числу инклюзивных городских культурно-просветительских мероприятий, которых, по его словам, с каждым годом все больше (квир-феминистские фестивали, «Живые библиотеки», кинопоказы, велопробеги и так далее).

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