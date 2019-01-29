Владимир Поддымников-Гордеев: «Гаджеты расшатывают нервную систему детям, а спорт ее укрепляет»

- Вы стали депутатом. Как чувствуете себя в новой роли? Какие планы?

- Буду стараться работать на улучшение качества жизни нижегородцев, реализовываться в разных проектах. Уже определился с комиссиями, в которых буду состоять: это комиссии по транспорту и бюджету.

- Как с вами связан транспорт?

- Я активно участвовал в проектах, когда еще был членом общественной палаты. Это было связано с контролем, мониторингом ситуации с общественным транспортом в Нижнем Новгороде. Были разработаны предложения, которые потом доходили до мэра и были услышаны. Хотелось бы продолжить работу в этом направлении уже в качестве депутата городской думы.

- Вы достаточно давно известны как спортсмен и общественный деятель, который пропагандирует здоровый образ жизни. Хотелось бы поговорить об этом. Вы занимаетесь кудо. Что это за вид спорта?

- С 2017 года кудо – самостоятельный вид спорта. Федерация огромная, филиалы есть во всех регионах нашей страны. Занимаются более 60 тысяч человек. Кудо – это боевое искусство, основанное на синтезе карате, бокса и борьбы. Если брать соотношение ударных и борцовских техник, то 70% из них – ударные. Это контактный и жесткий вид спорта, но детские правила при этом – облегченные – и позволяют заниматься даже маленьким детям.

- Сколько человек в Нижегородской области увлечены этим видом спорта?

- На сегодняшний день таких людей около 600. Большинство из них, конечно, дети и подростки. Нам есть, чем гордиться. Например, двое наших спортсменов отобрались на чемпионат России, который будет в скором времени в Москве. Они наши воспитанники и показывают отличные результаты. Да и дети подрастают уже.

- Как Нижегородская область выглядит в этом виде спорта на фоне других регионов?

- Я могу сравнить с Поволжьем, например. По всем критериям мы уверенно держим второе место. У нас постоянно проходят учебно-тренировочные сборы, чемпионаты и первенства ПФО, открытые областные турниры. В Нижнем Новгороде есть даже фирменный турнир – кубок главы города. Мы проводили его семь раз, в последнем участвовали более 300 человек.

- Как детям попасть к вам? С какого возраста, дорого ли это?

- Заниматься кудо может любой ребенок, самое главное, чтобы у него не было серьезных ограничений по здоровью. Что касается соревнований, здесь сложнее: необходимо проходить врачебную комиссию. У нас нет разделений на мальчиков и девочек: ходят все. Принимаем детей с четырех лет, секции есть во всех районах Нижнего Новгорода. Если говорить о финансовой составляющей, то могу сказать, что единоборства, и кудо в частности, - не самые дорогие виды спорта. Для начала занятий нужно просто брать с собой спортивный костюм, а все остальное – в процессе. Есть и бесплатные, и платные секции. Кстати, я сейчас хочу продвинуть идею, чтобы кудо вошло в систему дополнительного образования. Также мы предоставляем льготы многодетным семьям.

- У вас есть высшее педагогическое образование. Вы учите детей на профессиональной основе. Насколько спорт может стать основой для формирования личности и формирования успешного будущего ребенка? Что могут дать ему единоборства?

- Сейчас многие спорят, какой же вид спорта выбрать для ребенка: командный или личный. Я, конечно, за личный, потому что сам всю жизнь занимался таким видом спорта. Но в единоборствах, несмотря на то, что каждый выступает сам за себя, очень хорошо развиты командные отношения. О многом говорит их поддержка и то, как они болеют друг за друга. Спортивная дружба вообще самая сильная. Многие ребята, которые прозанимались вместе 5-6 лет, потом общаются всю жизнь, помогают друг другу.

- Насколько спорт может изменить жизнь ребенка? И да, есть неблагополучные семьи или те, в которых большие проблемы с финансами. Ваша федерация и вы лично занимаетесь тем, чтобы такие дети тоже попадали в ваши секции?

- Мы стараемся создать такие условия, чтобы дети из неблагополучных семей занимались кудо абсолютно на равных правах с другими ребятами. Мы их не выделяем, для нас все равны. Когда встает вопрос поездки на соревнования из-за отсутствия денег, то мы подключаем активных родителей, сами вкладываемся и помогаем им поехать вместе со всеми. А вообще, гаджеты сейчас расшатывают нервную систему детям, а спорт ее укрепляет. Спортсмены – люди трудолюбивые. Если человек победил в соревнованиях, значит, он победит где-то по жизни. Самое главное, чтобы ребенок научился побеждать!

- Как вы считаете, достаточно ли хорошо сейчас в Нижегородской области поддерживают спортсменов, которые приносят отличные результаты?

- Я считаю, что за последние несколько лет улучшилась ситуация в сфере спорта в нашем регионе. Уделяется большое внимание спортивным объектам, появились уличные спортплощадки, начали строиться ФОКи. Я считаю, что это очень здорово.