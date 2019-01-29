2019-01-29T11:32:59+03:00
Общество

Следственный комитет заинтересовался трещащими по швам домами в Балахне

На место выехали следователи-криминалисты [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Дома на Ветлянской улице были введены в эксплуатацию в 2014 году.Дома на Ветлянской улице были введены в эксплуатацию в 2014 году.Фото: СОЦСЕТИ
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Доследственную проверку устроили органы СУ СКР по Нижегородской области по факту некачественного строительства двух трехэтажек в Балахне, речь о котором шла в эфире федеральной телекомпании 29 января.

Так выглядят стены подъездов в двух новостройках в Балахне Фото: СОЦСЕТИ

Так выглядят стены подъездов в двух новостройках в БалахнеФото: СОЦСЕТИ

Как сообщается на сайте Следственного комитета, на место происшествия выехали следователи отдела по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты. Они осматривают дома, опрашивают жильцов и изымают документацию в местной администрации и офисе компании-застройщика.

- В ходе проведения процессуальной проверки будет дана оценка действиям должностных лиц администрации Балахны, - уточняет пресс-служба СУ СКР по региону.

Так выглядят стены подъездов в двух новостройках в Балахне Фото: СОЦСЕТИ

Так выглядят стены подъездов в двух новостройках в БалахнеФото: СОЦСЕТИ

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказывала про разваливающиеся новостройки на Ветлянской улице, введенные в эксплуатацию в 2014 году. В них въехали жители расселенных домов, среди которых были сироты и инвалиды.

- Мы въехали в новый дом, и где-то через два месяца все начало трещать по швам. В ванной тянет сквозняками, в туалетах нет вытяжек. Говорят, что разрушается кладка, да так, что в некоторых квартирах видно утеплитель. А по пеноблокам течет вода, - рассказала местная жительница Наталья Клочкова.

Жители обращались к местным властям, но тщетно. Говорят, выслушали, пометили что-то там в журнале и отправили домой.

- А дом еще год на гарантии, в следующем году все придется делать за свой счет, - сокрушается Наталья.

Штукатурка осыпется при малейшем прикосновении. Фото: СОЦСЕТИ

Штукатурка осыпется при малейшем прикосновении.Фото: СОЦСЕТИ

В 2018 году к местным властям обратилась управляющая компания ООО «Коммунальщик», заявившая о необходимости проведения работ по устранению выявленных нарушений.

- По законодательству на построенные объекты распространяются гарантийные обязательства застройщика, срок действия которых еще не истек, - сообщили в региональном минстрое.

Местные власти не раз требовали от застройщика устранить нарушения. Работы предстояло выполнить в мае 2018 года, однако ничего сделано не было.

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