2019-01-27T15:56:50+03:00
Происшествия

Автожир совершил жесткую посадку в Нижегородской области

Пострадавших доставили в богородскую больницу
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: https://vk.com/tv360Фото: https://vk.com/tv360
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Чрезвычайное происшествие зафиксировано в деревне Березовка Богородского района 27 января. Там жесткую посадку совершил частный винтокрылый летательный аппарат, сообщили "Комсомольской правде - Нижний Новгород" в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Информация о жесткой посадке в поле автожира поступила к нам в 13.14, - заявила собеседница "Комсомолки". - Обошлось без погибших. Однако пилоту и пассажиру понадобился осмотр врача. Их доставили в лечебное учреждение Богородска.

В МЧС уточнили, что никакого возгорания на месте ЧП не было.

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