Автожир совершил жесткую посадку в Нижегородской области

Чрезвычайное происшествие зафиксировано в деревне Березовка Богородского района 27 января. Там жесткую посадку совершил частный винтокрылый летательный аппарат, сообщили "Комсомольской правде - Нижний Новгород" в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Информация о жесткой посадке в поле автожира поступила к нам в 13.14, - заявила собеседница "Комсомолки". - Обошлось без погибших. Однако пилоту и пассажиру понадобился осмотр врача. Их доставили в лечебное учреждение Богородска.

В МЧС уточнили, что никакого возгорания на месте ЧП не было.