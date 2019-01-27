Водитель иномарки Chevrolet Cruze не справился с управлением и сбил женщину, стоявшую на автобусной остановке на Гордеевском пятачке в Нижнем Новгороде днем 25 января. Очевидец выложил в соцсетях запись с видеорегистратора, на которой видно, как машину заносит вправо. Некоторым удается отскочить в сторону, однако один человек все же оказывается под колесами автомобиля. Сам же водитель в итоге врезается в столб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/688425" frameborder="0"></iframe> Автомобилист сбил женщину на остановке около Московского вокзала в Нижнем Новгороде.Источник видео: https://vk.com/bezcenzurynn

Нижегородцы тут же принялись рассуждать, почему же случилась эта авария. Одни полагают, что вина целиком и полностью лежит на водителе Chevrolet, другие считают, что ДТП не произошло, если бы не водитель Lada Granta, который ехал впереди той иномарки и вроде собирался встать около остановки, слега повернув вправо, однако в последний момент передумал и продолжил ехать в сторону моста.

Фото: https://vk.com/bezcenzurynn

- "Гранта" выехала на полосу, и "Шевик" не успел среагировать, - прокомментировал случившееся Владимир Мурзин.

- Я, конечно, все понимаю. Но вы вспомните свои ощущения, когда чуть не попали в ДТП, когда не смогли остановиться даже на небольшой скорости (на льду, например). Рефлекторно хочется уйти от столкновения, - ответил пользователь под ником Stan Ramirez тем, кто заявил, что водителю иномарки надо было врезаться в автомобиль Lada вместо того, чтобы наезжать на людей.

- Во всем виновата скорость. Товарищи водители, сейчас не лето. Не нужно превышать скорость. Зимняя дорога не прощает ошибок, - напомнил Андрей Ямолдин.

Добавим, что причины и обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливаются сотрудниками ГИБДД.