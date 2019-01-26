Нижний Новгород не вошел в топ-10 городов России с самым грязным воздухом

Нижний Новгород не вошел в десятку городов с самым загрязненным воздухом, согласно данным Министерства природных ресурсов и экологии. Об этом сообщается в докладе, опубликованном министерством.

В докладе ведомства представлены данные о пробах атмосферного воздуха, в которых загрязняющие вещества превысили уровень среднесуточной предельно допустимой концентрации. Регионом с самым грязным воздухом стал Забайкальский край. В первую пятерку вошли также Хакасия, Мурманская область, Красноярский край и Ленинградская область. Далее идут Москва, Сахалинская область, Кемеровская область, Волгоградская область и Свердловская область.

С другой стороны, Нижегородская область не упомянута и в перечне субъектов Российской Федерации, где отмечаются наиболее устойчивые тенденции к улучшению качества воздуха. В их число вошли Амурская, Архангельская, Брянская, Новгородская и Смоленская области, город Санкт-Петербург, Камчатский край, Карачаево-Черкесская Республика, Республики Алтай, Карелия, Калмыкия и Мордовия, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.