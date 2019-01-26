2019-01-26T15:27:11+03:00
Общество

Нижегородский КВН вышел на международный уровень

Юбилейный КиВиН в Сочи принес команде из Нижнего Новгорода удачу
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Нижегородский КВН вышел на международный уровень. Фото: Официальная Лига МС КВН «Нижний Новгород»Нижегородский КВН вышел на международный уровень. Фото: Официальная Лига МС КВН «Нижний Новгород»
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30-й юбилейный Международный фестиваль КВН «КиВиН-2019», проходивший в городе Сочи с 12 по 24 января, стал историческим для Нижегородской области. Во-первых, наш регион представляли как никогда много команд – целых тринадцать. А во-вторых, по результатам первого тура сразу четыре команды получили «повышенный рейтинг» и право играть в центральных и телевизионных лигах, а команда «Вологодские росы» из ННГУ прошла во второй тур, где 94 лучших коллектива выступили перед Александром Масляковым.

- Это очень успешный фестиваль для нижегородского КВН. Команды из Нижнего Новгорода уже много лет не попадали во второй тур, поэтому мы искренне рады за ребят. Теперь им предстоит защищать честь Нижнего Новгорода в Телевизионной Международной лиге в столице Беларуси. ТТО «АМИК» поблагодарили нас за развитие детского КВН, а наша официальная лига «Нижний Новгород» стала лигой №1 по количеству играющих команд и вошла в пятерку лучших из 80 официальных лиг по совокупности показателей. Я уверен, что нижегородский КВН – на новой волне развития! – отметил председатель движения КВН Нижегородской области Алексей Беляев.

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