Нижегородское «Торпедо» уступило «Нефтехимику» в матче КХЛ 3 февраля

В воскресенье, 3 февраля 2019 года, в Нижнем Новгороде прошел очередной матч Континентальной хоккейной лиги. На льду встретились местное «Торпедо» и «Нефтехимик» из Нижнекамска.

Игра началась в 17:00 по московскому времени. За время первого периода счет так и не был открыт, но автозаводцы сделали в два раза больше бросков по воротам соперника и заработали два штрафа.

Во второй двадцатиминутке счет открылся и почти сразу же сравнялся. Шайбу в ворота «Нефтехимика» забросил нападающий Михаил Орлов. На перерыв команды так и разошлись при равном счете 1:1.

В третьем периоде нижнекамцы поразили ворота «Торпедо», забросив гол. Болельщики нижегородского клуба не сдавались и активно поддерживали хоккеистов на трибунах. За две минуты до конца матча гости заработали удаление, и нижегородцы остались в большинстве. И с этих секунд на льду началась настоящая бойня: автозаводцы пытались забросить шайбу в ворота «Нефтехимика», а те в свою очередь активно оборонялись.

За минуту до финального свистка один из игроков «Торпедо» заработал двухминутное удаление. У нижегородцев было очень много шансов забить гол, и в какой-то момент, за 40 секунд до конца встречи, им это удалось! Болельщики буквально взорвали трибуны радостными криками. Однако тренерский штаб «Нефтехимика» посчитал шайбу нечестной: якобы была помеха вратарю.

На пару минут игра остановилась, судья отправился пересматривать момент. По возвращении он объявил, что шайба была заброшена честно. Автором стал Энди Миле.

Исход встречи решался в овертайме. К сожалению, удача улыбнулась гостям, и матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Нефтехимика».

Напомним, на сегодняшний день автозаводцы занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Подробное расписание игр «Торпедо» на текущий сезон можно посмотреть здесь.