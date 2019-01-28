9-летняя девочка погибла в жуткой лобовой аварии в Нижегородской области

Смертельное лобовое дорожно-транспортное происшествие случилось в Нижегородской области днем в понедельник, 28 января 2019 года. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Трагедия произошла на 148-м километре трассы Нижний Новгород – Саратов в Шатковском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля «Опель» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с минивэном иностранного производства. В итоге виновница ДТП, а также девятилетняя девочка, находившаяся в «Опеле», погибли. Кроме того, еще трое участников аварии получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время все обстоятельства случившегося выясняются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.

Напомним, ранее сообщалось, что в лобовом ДТП в Балахнинском районе пострадали четыре человека.