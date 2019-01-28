Вспомнить все: Организаторы «Мисс Нижний Новгород» призывают делиться снимками участниц 1995-2019 годов
За 23 года существования конкурса «Мисс Нижний Новгород» были сделаны сотни тысяч уникальных кадров. Ими организаторы конкурса предлагают поделиться с общественностью.
- Те моменты, которые никогда не забудем, но хотим вспомнить. Призываем всех фотографов показать пять лучших снимков с конкурса «Мисс Нижний Новгород 1995-2019», - говорится в соцсетях.
Для участия фотографам надо выложить снимки с хештегом #23годаМиссНН в своем Инстаграме и указать аккаунты @miss_nnov и @katy__chu.
- Победителя определю лично я, - сообщила основатель конкурса Екатерина Чудакова.
За третье место обещают денежный приз в две тысячи рублей, за второе - три тысячи рублей, а обладателю первого места - пять тысяч рублей. Итоги планируется подвести 4 февраля.
Напомним, что финал конкурса «Мисс Нижний Новгород 2019» состоится 1 февраля. Нижегородцы могут поучаствовать в выборе победительницы. Голосование проходит на сайте «Комсомольской правды».