2019-01-28T18:45:00+03:00
Общество

Вспомнить все: Организаторы «Мисс Нижний Новгород» призывают делиться снимками участниц 1995-2019 годов

Победителей конкурса ждут денежные призы [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Главному городскому конкурсу красоты уже 23 года.Главному городскому конкурсу красоты уже 23 года.Фото: СОЦСЕТИ
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За 23 года существования конкурса «Мисс Нижний Новгород» были сделаны сотни тысяч уникальных кадров. Ими организаторы конкурса предлагают поделиться с общественностью.

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Карусель фотографий от #23годамисснн !!!!
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katy___chukaty___chu
Так много фотографий с прошлых конкурсов, пусть они будут здесь #23годамисснн
85 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

- Те моменты, которые никогда не забудем, но хотим вспомнить. Призываем всех фотографов показать пять лучших снимков с конкурса «Мисс Нижний Новгород 1995-2019», - говорится в соцсетях.

katy___chukaty___chu
Соберем здесь коллекцию самых невероятных красоток!
81 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram
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Эти фото сделаны в 2008 и 2011 годах
108 отметок «Нравится»7 комментариевInstagram

Для участия фотографам надо выложить снимки с хештегом #23годаМиссНН в своем Инстаграме и указать аккаунты @miss_nnov и @katy__chu.

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За 23 лет существования конкурса в нем поучаствовали сотни красавиц
351 отметок «Нравится»5 комментариевInstagram

- Победителя определю лично я, - сообщила основатель конкурса Екатерина Чудакова.

katy___chukaty___chu
#23годамисснн Это 2001 год. Ластов и Капитоненко
60 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

За третье место обещают денежный приз в две тысячи рублей, за второе - три тысячи рублей, а обладателю первого места - пять тысяч рублей. Итоги планируется подвести 4 февраля.

katy___chukaty___chu
Карусель фотографий от #23годамисснн !
121 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

Напомним, что финал конкурса «Мисс Нижний Новгород 2019» состоится 1 февраля. Нижегородцы могут поучаствовать в выборе победительницы. Голосование проходит на сайте «Комсомольской правды».

katy___chukaty___chu
Каждый участник конкурса должен выложить пять фотографий
151 отметок «Нравится»2 комментариевInstagram
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