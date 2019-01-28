2019-01-28T18:43:48+03:00
Происшествия

Нижегородец угрожал прохожему пулеметом времен Великой Отечественной войны

Злоумышленника задержали, а оружие направили на экспертизу
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Нижегородец угрожал прохожему пулеметом времен Великой Отечественной войныНижегородец угрожал прохожему пулеметом времен Великой Отечественной войныФото: Предоставлено Росгвардией
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Предмет, напоминающий исторической оружие времен Великой Отечественной войны, изъяли сотрудники Росгвардии у 42-летнего нижегородца. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Инцидент произошел в минувшие выходные. Находящийся на патрулировании экипаж Росгвардии получил сообщение о том, что во дворе одного из домов в Приокском районе неизвестный мужчина избивает прохожего. Как рассказал потерпевший, между ним и неизвестным ему гражданином произошел конфликт, в ходе которого тот достал предмет, внешне напоминающий оружие времен Великой отечественной войны, с явными следами коррозии и начал ему угрожать.

Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый 42-летний нижегородец. Оружие, внешне похожее на пистолет-пулемет времен Великой Отечественной войны, направлено на экспертизу. Задержанный доставлен в территориальный отдел полиции для установления всех обстоятельств происшествия.

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