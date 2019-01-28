«Маленькие уматурмики»: В Сети появилась детская фотография Сергея и Владимира Кристовских

Трогательное черно-белое фото появилось на страничке Uma2rman в Инстаграме. На нем изображены двое мальчиков: один постарше, другой совсем кроха.

uma2rmanband Маленькие уматурмики #uma2rman

- Маленькие уматурмики, - написано под ретро-снимком.

Изображение маленьких Сережи и Володи Кристовских привело подписчиков в восторг. Они принялись обсуждать, изменились ли музыканты с годами или нет.

vova_kristovskiy Сергей старше Владимира на четыре года. Ему 47.

- Практически не изменились, - считает voskoboinikova5246.

- А у Сергея взгляд не изменился, - прокомментировала lozanna34

- Вовик и в детстве был романтичный, а Серега чисто конкретный хоккеист, - добавил nurievrustem.

- Старшенький на себя похож. Младшего бы не узнала, - призналась irinaemeksika.

В одном из последних интервью солист рок-группы и автор песен Uma2rman Владимир Кристовский рассказал об отношениях с 47-летним братом Сергеем Кристовским.

- Сережа начал заниматься музыкой гораздо раньше меня. Собственно, я шел по его стопам, - заявил 43-летний музыкант. - Он научил меня играть на гитаре. Впоследствии из-за него я начал писать песни. Скорее, даже из зависти к старшему брату, потому что он был рок-звездой у нас в Нижнем Новгороде. Вел богемную жизнь, а я смотрел и думал: «Что я, песню не могу написать? Могу!» Сел, дал себе задание и начал писать.

Владимир признался, что безумно благодарен судьбе за то, что у него есть старший брат. Буквально до слез.

- Вот он спит в самолете, а я смотрю на него сонного и улыбаюсь. Чуть ли слезы не текут от умиления, - добавил Владимир.

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